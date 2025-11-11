Carme Noguera se convierte en la mujer más longeva de España con 111 años

La supercentenaria Carme Noguera Falguera, residente en Taradell (Barcelona), se ha convertido en la mujer más longeva de España con 111 años, tras el fallecimiento de la también catalana Angelina Torres Vallbona a los 112 años.

Noguera ocupaba el segundo puesto como persona viva más longeva de España, por detrás de Torres, en el ranking de LongeviQuest, portal de referencia internacional que lista las personas más viejas del mundo, también por países.

"No tengo ningún secreto", ha asegurado este martes Noguera en unas breves declaraciones telefónicas a EFE al ser preguntada por cómo ha logrado llegar a los 111 años.

Nacida en Olot (Girona) el 22 de agosto de 1914, Noguera vivía de pequeña con su familia en la planta baja de un hospital, lo que despertó su interés por cuidar a los enfermos.

Con 19 años entró en la Escuela de Enfermería, en la época de la Generalitat republicana, y ejerció de enfermera en el Hospital Clínic de Barcelona, junto a figuras históricas como Moisès Broggi y los hermanos Trias Pujol, tratando sobre todo pacientes con tuberculosis.

Después de casarse con su pareja, Manel Solà, con quien tuvo tres hijos, se mudó a Vic (Barcelona), en el año 1951.

Actualmente, Noguera vive en Taradell con su hija Dolors, quien ha explicado a EFE que en general goza de un buen estado de salud, teniendo en cuenta su edad, salvo una infección bacteriana por la que tuvo que ser ingresada hace unos meses y de la que se está recuperando.

Por su avanzada edad, también sufre una degeneración macular que limita su vista, por lo que es afiliada a la ONCE.

La vista le falla pero no la voz, que emplea cada vez que acude, una vez por semana, al ensayo de la coral de la residencia de Taradell.

Le gusta la vida tranquila y hablar con sus amigas del pueblo, que a menudo van a su casa a pasar un buen charlando.