Estos son los mejores destinos de viaje de Fin de Año para personas mayores en 2025

Cada vez queda menos para dar la bienvenida al 2026, y aunque son muchos los que apuestan por apurar las últimas horas del año con amigos o familiares, otros tantos prefieren comenzar el nuevo año en otra ciudad de España, o por qué no, en otro país.

Para los mayores de 60 años, un destino ideal es viajar a Praga o Alemania por sus mercadillos navideños y vino caliente. Además, otro destino de lo más interesante estos días es nuestro país vecino, París.

París en Navidad | iStock

En Navidad, las calles de Londres en Reino Unido se llenan de luces y decoraciones, un buen destino para pasar estas fechas. Una ciudad decorada como si de un cuento se tratase con árboles gigantes, nieve artificial, luces, estrellas y pistas de hielo.

Bélgica es otro de los países europeos más elegidos por muchos jubilados, pues ciudades como Bruselas, Amberes, Brujas o Gante destacan por su encanto navideño, casetas de madera, gofres y espectáculos de luces.

Mercadillo de Navidad de Bruselas (Bélgica) | Civitatis

En España, la Costa del Sol, es uno de los destinos más elegidos por los jubilados durante todo el año por su clima y calidad de vida. Tenerife o Gran Canaria es otro destino perfecto para dejar atrás los jerséis navideños y entrar al año nuevo con un clima menos frío.

Sin embargo, si se prefiere vivir una navidad entre nieve, Sierra Nevada en Granada es otro de los destinos preferidos. Se trata de un buen destino para disfrutar de actividades de nieve, pero también de un ambiente festivo en Nochevieja.

Vigo enciende sus luces de Navidad | EFE/Salvador Sas

Otro de los destinos más visitados durante esta época es Vigo, donde la Navidad se vive a lo grande. Con un árbol de Navidad de hasta 45 metros y lo que más caracteriza a esta ciudad durante estas fechas: su iluminación. Más de 11,5 millones de luces LED iluminan la ciudad en un espectáculo navideño único.