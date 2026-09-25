Alejandro Rojas-Marcos, del Ayuntamiento de Sevilla al podio mundial de Hyrox a los 86 años

El exalcalde de Sevilla Alejandro Rojas-Marcos, de 86 años, ha encontrado en el deporte una de sus grandes pasiones. El que fuera alcalde de la capital andaluza entre 1991 y 1995 y fundador del Partido Andalucista continúa vinculado a la política, aunque actualmente su dedicación se centra especialmente en el Hyrox, una disciplina de fitness que combina carrera en interior con ocho ejercicios de fuerza.

Una disciplina que comenzó hace 4 años

Entre las pruebas que forman parte de esta modalidad se encuentran el ergómetro de remo, las zancadas con sacos de arena, los burpees, el empuje y arrastre de trineo o caminar con pesas rusas. Rojas-Marcos comenzó a practicar Hyrox hace cuatro años, después de observar en el gimnasio cómo lo realizaban personas de 20 y 30 años. Aquella situación le llevó a preguntarse "Era algo tremendo lo que hacían, ¿y yo qué?".

La respuesta fue comenzar a entrenar y, poco después, competir. Desde entonces, el exalcalde se ha convertido en un habitual de las competiciones y asegura que una de las cosas que más disfruta es comprobar la reacción de quienes le ven participar. "Me miran con ternura, como a un niño cuando sonríe, y piensan a este viejo terminal le va a dar un flato", explica sobre las miradas que recibe. Rojas-Marcos afronta con humor incluso las preocupaciones que pueda generar en su entorno familiar su participación en este deporte. "Yo hago esto por provocar, para que algún día, pim, pum, fuego, y se acabó todo... si les hago un favor, y se ríen", responde cuando se le pregunta si su familia teme que pueda ocurrirle algo mientras compite.

Dos podios mundiales consecutivos

Los resultados deportivos del exalcalde respaldan su afición por esta disciplina. Rojas-Marcos compite en la categoría de mayores de 70 años pese a tener 86 y se encuentra camino de disputar en 2027 su cuarto Campeonato del Mundo de Hyrox, que tendrá lugar en Hong Kong. En sus dos últimos Mundiales ha conseguido subir al podio. En 2025 fue subcampeón del mundo en Chicago y en 2026 logró la medalla de bronce en Estocolmo. Estos resultados le han permitido consolidarse entre los participantes destacados de su categoría.

Más allá de las posiciones obtenidas, el deportista asegura que también recibe numerosas muestras de cariño del público. "Aunque no me conozcan", cuenta, algunas personas se acercan para preguntarle si pueden hacerse una fotografía con él. "Cuando yo no soy nadie, no puedo ser el único que haga esto con 86 años y me dicen que yo les inspiro, es maravilloso", explica Rojas-Marcos. A sus 86 años, el exalcalde sevillano continúa compitiendo en una disciplina que descubrió hace apenas cuatro años y que le ha llevado a conseguir dos podios mundiales consecutivos.