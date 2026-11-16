Un plato de níscalos a la plancha o boletus aporta ese sabor intenso conocido como umami. El dietista-nutricionista Pablo Ojeda, miembro de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, señala que las setas son un alimento hipocalórico que aporta entre 25 y 30 kilocalorías por cada 100 gramos. Además, son muy saciantes, lo que ayuda a sentirse lleno mucho antes y resulta ideal para controlar el peso o evitar el picoteo entre horas.

En su composición predomina el agua, acompañada de proteína, poca grasa y escasos hidratos de carbono. Destacan especialmente por su concentración de betaglucanos, un tipo de fibra que influye positivamente en la salud intestinal al alimentar la microbiota, mejorar las digestiones, equilibrar los niveles de glucosa y colesterol, y reducir la inflamación. Asimismo, estos compuestos regulan el sistema nervioso y actúan como moduladores del sistema inmunitario.

FUENTE NATURAL DE VITAMINA D Y MINERALES

Entre sus beneficios menos conocidos, Pablo Ojeda resalta que, gracias a su exposición al sol, las setas son una de las pocas fuentes naturales de vitamina D. Al mismo tiempo, ofrecen un aporte relevante de vitamina B, calcio, yodo, potasio y fósforo. De hecho, el experto señala que la vitamina D y la vitamina C funcionan como "el botón del sistema inmunológico".

UN INTENSO SABOR UMAMI Y MÁXIMA VERSATILIDAD

Otro de los aspectos clave es su sabor umami, capaz de redondear los platos y potenciar el resto de ingredientes, lo que permite utilizar menor cantidad de sal al aderezarlas. Se trata de un superalimento muy versátil y económico. No obstante, el experto recuerda que se debe estar seguro al cien por cien al recolectarlas, ya que algunas pueden ser mortales.

En la cocina, Ojeda prefiere preparaciones sencillas como los níscalos o robellones a la plancha con un poco de sal. Además, subraya que nunca aburren, ya que se pueden emplear en salsas, guarniciones, cremas, rellenos, carpachos, platos horneados o ensaladas.

CÓMO CONSERVARLAS CORRECTAMENTE EN CASA

Para su conservación, se aconseja guardarlas en un recipiente de vidrio para protegerlas de la oxidación, tanto si proceden del campo como del supermercado. Es fundamental limpiarlas suavemente con un trapo o papel sin agua, ya que lavarlas bajo el grifo hace que se estropeen mucho antes. La recomendación final consiste en colocarlas en una tartera junto con papeles absorbentes humedecidos con unas gotas de agua y cerrar bien el recipiente.