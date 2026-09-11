Cuánto duran los alimentos en el congelador y cuándo conviene tirarlos

En ocasiones no somos conscientes del tiempo que llevan congelados. Saber cuánto pueden permanecer a -18 °C y cómo descongelarlos correctamente es clave para evitar riesgos y conservar mejor la comida.

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los alimentos que congelemos deben encontrarse en buenas condiciones, ya que una vez congelados a -18 °C la actividad de los microorganismos no prolifera, pero si estos alimentos estuvieran contaminados con bacterias antes de congelarse, dichas bacterias no serían eliminadas a la hora de congelarlos.

Tiempos de congelación

Los tiempos de conservación recomendados para cada alimento son muy diferentes. Las vísceras crudas tienen un periodo de alrededor de un mes, mientras que un pollo o un pavo entero pueden conservarse entre 10 y 12 meses. La carne picada puede mantenerse entre 3 y 4 meses y los alimentos ya cocinados entre 1 y 2 meses.

En el caso del pescado, tenemos que saber que depende de cada tipo. El pescado azul, como la caballa, tiene una referencia de unos 3 meses, mientras que el pescado blanco, como el bacalao, puede conservarse alrededor de 4 meses.

Superar estos tiempos no significa necesariamente que el alimento se haya vuelto peligroso si ha permanecido correctamente congelado. Sin embargo, con el tiempo pierde cualidades: el sabor, la textura, el olor o la calidad nutricional pueden verse afectados.

Para evitar olvidos, una recomendación sencilla es anotar en el envase la fecha en la que congelamos cada alimento. También es preferible congelar los productos cuanto antes y hacerlo en pequeñas porciones.

Consejos a la hora de descongelar

Antes de empezar, hay que comprobar que el envase del alimento no esté roto ni abierto. De esta forma evitamos que los líquidos que se producen durante la descongelación puedan contaminar otros alimentos.

Si utilizamos la nevera, debemos colocar el alimento dentro de un recipiente que recoja los líquidos y ponerlo en la parte baja del frigorífico para evitar que estos líquidos caigan sobre otros alimentos.

La nevera es el método más seguro porque a temperaturas de 4 °C o inferiores las bacterias crecen muy lentamente, pero debemos ser conscientes de que, si elegimos esta forma de descongelar, necesitamos sacar el alimento al menos 10 horas antes de utilizarlo. Una vez descongelado en la nevera, el alimento debe consumirse en un plazo máximo de 24 a 48 horas.

Otra opción es utilizar el microondas. Es un método rápido y seguro porque las bacterias no tienen tiempo suficiente para multiplicarse. En este caso hay que seguir las instrucciones del fabricante para evitar que algunas partes del alimento comiencen a cocinarse mientras otras continúan congeladas. Para conseguir una descongelación uniforme, podemos hacerlo en dos o tres fases, dando la vuelta al alimento, separando las piezas o removiendo el contenido cuando sea posible.

Y hay una regla importante: si descongelamos un alimento en el microondas, debemos cocinarlo inmediatamente después.

Qué hacer una vez descongelado

Es importante asegurarse de que el alimento se ha descongelado completamente. Si algunas partes siguen congeladas, la cocción puede no ser uniforme y algunas bacterias perjudiciales podrían sobrevivir.

Una vez descongelada la comida, debe cocinarse en un plazo de 24 horas y siempre manteniendo unas buenas condiciones de higiene. Hay que lavarse las manos y limpiar correctamente los utensilios y las superficies que hayan estado en contacto con el alimento.

Si descongelamos una comida ya cocinada, tenemos que tener presente que, una vez descongelada, debe consumirse inmediatamente y no debe volver a congelarse. En el caso de que no consumamos toda la comida cocinada y congelada, debemos desecharla.

En definitiva, descongelar correctamente es tan importante como conservar bien los alimentos. La nevera es la opción más segura y, si utilizamos el microondas, debemos cocinar el alimento inmediatamente después. Lo que conviene evitar es dejar la comida durante horas sobre la encimera de la cocina.

Si hemos descongelado alimentos que fueron congelados frescos y los utilizamos para cocinar un plato, en este caso sí puede volver a congelarse.

En definitiva, el congelador no hace que los alimentos duren indefinidamente. La temperatura, el estado del producto antes de congelarlo y el tiempo que permanezca almacenado son claves para conservarlo correctamente.