Maribel y Vicente viven su jubilación como nómadas a bordo de una caravana y recorriendo Europa

Cambiar un piso por una autocaravana no solo supone cambiar de forma de vida. También puede significar dejar atrás algunos de los gastos fijos que cada mes pesan sobre el bolsillo. Eso es precisamente lo que calcularon Maribel y Vicente cuando decidieron dar el paso. Antes de comenzar esta nueva etapa, hicieron cuentas para saber cuánto dinero podrían liberar al dejar su vivienda. Según explican en el canal de Arnau Serrano en YouTube, calculaban que tenían alrededor de 1.200 euros mensuales de gastos asociados al piso que dejarían de pagar.

Uno de los primeros gastos que desapareció fue el del coche. Tenían un vehículo automático recién comprado por el que pagaban unos 350 euros al mes, a los que había que sumar otros 50 euros del seguro. En total, unos 400 euros mensuales que dejaron de desembolsar. La pareja explica que, al vivir en la autocaravana, ya no necesitaban mantener ese coche. Para desplazarse en los alrededores utilizan una moto que ya tenían, por lo que tampoco tienen que asumir un nuevo gasto importante.

Pero el ahorro no termina ahí. Al dejar el piso también desaparecieron algunas de las facturas habituales de cualquier vivienda: electricidad, gas y agua. Cada una suponía un gasto mensual que, sumado al resto, acababa teniendo un peso importante en el presupuesto.

Con todas estas cuentas sobre la mesa, Maribel y Vicente llegaron a una conclusión sencilla: esos 1.200 euros que antes destinaban a mantener el piso podían utilizarlos ahora para vivir y viajar con su autocaravana.

Más que gastar más, su estrategia consistió en cambiar unos gastos por otros y aprovechar el dinero que antes se iba en mantener una vivienda fija para financiar una forma de vida que les permite moverse y conocer nuevos lugares.

Entre los dos reciben unos 2.000 euros al mes, una cantidad con la que aseguran que pueden mantener este estilo de vida y hacer frente a sus gastos, incluido el combustible. Su secreto está en vivir de una manera sencilla y organizar bien el dinero. En lugar de tener una casa fija, van cambiando de lugar, descubriendo nuevos rincones y disfrutando del tiempo juntos.

Para ellos, esta forma de vivir les permite sentirse libres y aprovechar una etapa de la vida que esperaban con ganas. No buscan grandes lujos: prefieren viajar, conocer sitios nuevos y disfrutar de cada día. Cinco años después de tomar aquella decisión, Maribel y Vicente siguen recorriendo Europa. Su historia demuestra que hay muchas maneras de disfrutar de la jubilación y que, con una buena organización, no hace falta tener una gran pensión para vivir una nueva etapa llena de experiencias.