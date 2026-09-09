La falta de relevo generacional y de mano de obra, desafíos a los que se enfrenta la agricultura en su Día Mundial

España cuenta con 16.707.636 hectáreas de tierra de cultivo, en las que trabajan unas 787.200 personas, según los últimos datos oficiales. A esta cifra se suman los 30.355 afiliados en alta procedentes del proceso de regularización, que representan el 9 % del total de afiliados incorporados este año a través de este procedimiento. La agricultura es, además, la única actividad en la que descendió el paro en agosto, con una caída del 1,3 %. Sin embargo, el relevo generacional continúa siendo uno de los principales problemas estructurales del campo español. El 39,56 % de los perceptores de la Política Agrícola Común (PAC) tiene más de 65 años, mientras que los menores de 40 años no llegan al 9 %. El cambio climático constituye otro de los grandes desafíos. La intensidad de las tormentas de granizo provocó el que Agroseguro ha calificado como el agosto con más siniestralidad de la historia del seguro agrario, con daños en 54.600 hectáreas de cultivos asegurados e indemnizaciones por valor de 50 millones de euros. A ello se suma el impacto de los incendios, que han arrasado más de 116.500 hectáreas agrícolas durante la última década.

El carácter exportador del campo español hace que el sector sea especialmente sensible a las decisiones geopolíticas. Durante el último año móvil, las exportaciones agrícolas sumaron 77.193 millones de euros, frente a unas importaciones de 60.193 millones, lo que dejó un saldo comercial positivo de 17.000 millones, aunque esta cifra supone un descenso del 11,4 %. Entre las principales partidas exportadoras destacan las frutas de hueso y el aceite de oliva. La organización también ha reivindicado la disponibilidad de trabajadores como uno de los retos del sector, que necesita profesionales y mecanismos que permitan su incorporación de forma ordenada, estable y con todas las garantías. A estas dificultades se suman el cambio climático y la creciente inestabilidad geopolítica, ante los que reclama más herramientas para que los agricultores puedan adaptarse, innovar y mantener su competitividad. Por su parte, Asaja ha resumido sus reivindicaciones para esta jornada en una idea "Sin rentabilidad no hay futuro". Para conseguirla, la organización reclama una PAC fuerte y bien dotada y una reducción de la burocracia.

El papel del cambio climático

Asaja también ha destacado el papel de los trabajadores extranjeros, al considerar que el campo español no se entendería sin ellos porque "son esenciales y forman parte de la solución, no del problema". La organización los sitúa junto al relevo generacional entre las prioridades del sector y considera este último el mayor desafío estructural, por lo que reclama una PAC que dé prioridad a los jóvenes. En materia de cambio climático, Asaja apuesta por más soluciones y menos restricciones o sanciones. COAG, por su parte, ha situado entre sus principales reivindicaciones la necesidad de que las administraciones proporcionen certeza al sector sobre los precios, el funcionamiento de las ayudas y la evolución del cambio climático. Respecto a la regulación de los trabajadores extranjeros en el campo, que COAG valora positivamente, la organización ha señalado que echan en falta medidas de acompañamiento como formación y alojamientos. También reclama que los jóvenes agricultores tengan prioridad en el acceso a la tierra y a las ayudas.

El cambio climático complica cada vez más la planificación de las campañas, la toma de decisiones de inversión y la elaboración de previsiones, según UPA. La organización considera que solo dando a la agricultura y la ganadería familiar la posición estratégica que merece será posible afrontar con éxito el relevo generacional. En la misma línea, Unión de Uniones ha recordado que "sin explotaciones rentables no habrá agricultura de futuro" y ha reclamado precios que permitan cubrir los costes de producción, una PAC sólida y recursos para invertir en agua y modernización. La organización ha subrayado además la necesidad de adaptación al cambio climático, ya que cada sequía, inundación o episodio extremo tiene un impacto directo en la cuenta de resultados de las explotaciones. También considera que Europa debe proteger su modelo agrario mediante cláusulas espejo y controles. En cuanto al relevo generacional, Unión de Uniones ha señalado que «no basta» con ayudar a los jóvenes, sino que es necesario facilitarles acceso a la tierra y financiación para garantizar la continuidad de la actividad agraria.