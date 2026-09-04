Niños y mayores se dan la mano: la iniciativa que une generaciones y ayuda a la conciliación

Se trata de una iniciativa, pionera a nivel internacional, de las residencias Amavir en las que niños y mayores visitan juntos el Museo de Cera para compartir experiencias y conocimientos. Allí había personajes que a los más pequeños no les sonaba de nada y otros que los mayores eran incapaces de reconocer.

Una visita intergeneracional en la que, para los mayores es estimulación cognitiva y a los más jóvenes les enseña cosas tan sencillas como "dejar pasar, hablar bajo, no correr, estar acompañándoles y agarrándoles de la mano y se sonríen mutuamente", asegura Patricia Serrano, terapeuta ocupacional de una de las residencias Amavir. Incluso como nos comenta una de los niños, "nos puede aportar mucha más curiosidad por aprender historia".

El grupo de niños lo forman hijos o nietos de trabajadores, lo que además supone también una ayuda a la conciliación familiar. Una propuesta sencilla y muy valiosa en la que, durante una semana, niños y niñas comparten el día a día con los residentes, creando un espacio en el que las diferencias de edad pasan a un segundo plano.