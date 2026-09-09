Las mujeres artistas protagonizarán la nueva temporada del Museo Reina Sofía

Busca recuperar figuras y propuestas que permanecen desconocidas u olvidadas para el público. Así lo ha explicado el director de la pinacoteca, Manuel Segade, durante la presentación de las actividades. La nueva temporada se articulará como una "sucesión de individuales" que pretende construir un mapa de aquello que el museo considera desconocido, olvidado y digno de ser recuperado. La programación contará además con la participación activa de los visitantes y tendrá el cuerpo y la performance como algunos de sus principales ejes.

Artistas

La artista canaria Eli Cortiñas será la primera en incorporarse a la programación con La máquina sueña con humo. Le seguirá el colombiano Miguel Ángel Rojas, con La noche, una muestra que aborda su investigación estética sobre la violencia del narcotráfico, así como la extracción colonial y la destrucción de ecosistemas. La programación continuará con La Menesunda según Marta Minujín, de la artista argentina Marta Minujín, Premio Velázquez 2016. La exposición estaba prevista para la temporada anterior, pero su retraso ha permitido al Reina Sofía disponer de más tiempo para desarrollar su investigación, según Segade. También tendrá presencia Fernanda Lagunas, otra artista argentina que presentará su obra antes de su paso por ARCO, basada en las "estéticas pobres y la belleza". La muestra permitirá construir un recorrido por diferentes comunidades y escenas de las últimas décadas en Argentina y contrastará con el minimalismo de la estadounidense Anne Truitt.

La artista iraní Monir Shahroudy Farmanfarmaian formará igualmente parte de la nueva temporada con una propuesta centrada en el modernismo geométrico, elaborada a partir de fragmentos de espejos ensamblados y marcada por la violencia que azota Oriente Medio. En colaboración con el Museo del Prado, el Reina Sofía presentará Durmiendo con el enemigo, de la sudafricana Marlene Dumas, que supondrá su primera retrospectiva en España. La artista explora en esta exposición la figura humana desde la identidad, la emoción y la representación. El Palacio de Velázquez, en el Parque del Retiro, acogerá por su parte una muestra dedicada a la filipina Pacita Abad, concebida como una "reivindicación del arte textil". La exposición se celebrará mientras el Palacio de Cristal continúa en obras, unos trabajos que, según Segade, se prolongarán hasta principios de 2028.

Generación del 27

La programación también incluye nuevas incorporaciones a la colección del museo. Entre ellas destaca la obra Etiopía, de la noruega Hannah Ryggen, que dialogará con el Guernica de Pablo Picasso como parte de la segunda entrega del ciclo La historia no se repite, pero rima. Asimismo, el Reina Sofía celebrará el centenario del nacimiento del artista canario Manolo Millares con Personaje caído I. El museo se sumará además a la conmemoración del centenario de la Generación del 27 con la reordenación de varias salas de la segunda planta. La iniciativa permitirá incorporar obras inéditas y recuperar la presencia de mujeres artistas que todavía son desconocidas para el público. La programación tendrá también presencia fuera de Madrid con una gran exposición en Granada, impulsada por el Centro García Lorca y extendida a otros espacios de la ciudad. El proyecto, titulado Flamenco García Lorca, reunirá unas 300 obras y responde, según Segade, a la "afirmación de que los proyectos del Museo no tienen que ocurrir solo en las sedes centrales de Madrid".

En colaboración con el Museo de Arte Moderno de Varsovia, el Reina Sofía reunirá además 150 piezas para establecer un diálogo entre las obras de arte y la historia a lo largo de los siglos XX y XXI en España, Latinoamérica y Polonia. Esta actividad en torno a las colecciones servirá como anticipo de la presentación, el próximo otoño, de la nueva tercera planta del museo, que recorrerá el periodo comprendido entre los años 50 y 70 en una "reafirmación de lo moderno". La performance y el cine también tendrán un papel destacado en la programación. La Ribot presentará una metaperformance de ocho horas de duración, mientras que el programa cinematográfico pondrá el foco en figuras como la cineasta alemana Ulrike Ottinger. Además, la nueva web del museo, estrenada esta primavera, incorporará la documentación del proceso de restauración de Biombo, de Salvador Dalí.