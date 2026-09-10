ENCUESTA
La tortilla con cebolla se impone como la favorita de España
La tortilla de patata es el plato más representativo de la gastronomía española para la mayoría de ciudadanos. La encuesta del CIS revela además qué porcentaje la prefiere con cebolla y cómo gusta más a los españoles.
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La tortilla de patata es el plato "más típico y representativo" de la gastronomía española para el 62,7% de los ciudadanos, por delante de la paella (61,1%) y del jamón ibérico (42,7%). Además, la receta divide al país con una clara preferencia: el 71,2% la prefiere con cebolla (frente al 22% sin ella) y un 56,3% la elige poco hecha, ante el 27,2% que se decanta por la opción muy hecha.
Así lo refleja la encuesta sobre turismo y gastronomía elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre una muestra de 6.029 entrevistas realizadas entre el 13 y el 21 de julio.
El informe señala que los españoles otorgan una gran relevancia a la cocina: el 88,9% destaca "el placer de la degustación", el 88,7% "las relaciones sociales" que fomenta y el 85,9% la salud que proporciona.
El estudio también analiza los hábitos en restauración, donde el 74,9% de los encuestados afirma comer o cenar fuera al menos dos veces por semana durante sus vacaciones. En concreto, un 28,1% acude de dos a tres veces semanales, un 25,5% lo hace más de tres veces y un 21,3% sale a restaurantes a diario en periodo vacacional.
Fuera de los meses de descanso, el hábito se mantiene de forma regular: un 32,2% asegura ir a restaurantes "dos o tres veces al mes", un 31,1% lo hace "más de tres veces al mes" y un 21,9% acude al menos una vez mensual.
Respecto al gasto medio por persona, la mayoría de los encuestados (48,8%) invierte entre 15 y 30 euros, mientras que un 29% gasta entre 31 y 50 euros
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