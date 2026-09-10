La tortilla con cebolla se impone como la favorita de España

La tortilla de patata es el plato "más típico y representativo" de la gastronomía española para el 62,7% de los ciudadanos, por delante de la paella (61,1%) y del jamón ibérico (42,7%). Además, la receta divide al país con una clara preferencia: el 71,2% la prefiere con cebolla (frente al 22% sin ella) y un 56,3% la elige poco hecha, ante el 27,2% que se decanta por la opción muy hecha.

Así lo refleja la encuesta sobre turismo y gastronomía elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre una muestra de 6.029 entrevistas realizadas entre el 13 y el 21 de julio.

El informe señala que los españoles otorgan una gran relevancia a la cocina: el 88,9% destaca "el placer de la degustación", el 88,7% "las relaciones sociales" que fomenta y el 85,9% la salud que proporciona.

El estudio también analiza los hábitos en restauración, donde el 74,9% de los encuestados afirma comer o cenar fuera al menos dos veces por semana durante sus vacaciones. En concreto, un 28,1% acude de dos a tres veces semanales, un 25,5% lo hace más de tres veces y un 21,3% sale a restaurantes a diario en periodo vacacional.

Fuera de los meses de descanso, el hábito se mantiene de forma regular: un 32,2% asegura ir a restaurantes "dos o tres veces al mes", un 31,1% lo hace "más de tres veces al mes" y un 21,9% acude al menos una vez mensual.

Respecto al gasto medio por persona, la mayoría de los encuestados (48,8%) invierte entre 15 y 30 euros, mientras que un 29% gasta entre 31 y 50 euros