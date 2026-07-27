Las nuevas televisiones inteligentes son una barrera para muchos que quieren ver la televisión gratuita

Ante esta situación, la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) ha puesto en marcha una campaña para reivindicar un acceso más sencillo y visible a la televisión en abierto en los televisores conectados a internet.

La tecnología complica un gesto cotidiano

La iniciativa parte de situaciones cotidianas que reflejan las dificultades de muchos espectadores para acceder a los canales gratuitos. Es el caso de Mari Cruz, que únicamente quiere sentarse a ver su programa favorito, pero acaba navegando entre opciones sin conseguir encontrar la TDT. "Le estoy dando a todos los botones y nada", comenta mientras intenta manejar el televisor. "Le vuelvo a dar a ver si sale algo", añade, antes de que aparezca una nueva pantalla que tampoco sabe cómo cerrar. En muchas ocasiones termina desistiendo o recurriendo a la ayuda de alguien cercano.

Su vecina Paqui se ha convertido en una de esas personas que acuden al rescate. Tras dejar configurado el televisor para que pueda volver a ver los canales, reconoce que la experiencia tampoco ha sido sencilla para ella: "Te lo voy a anotar en un papel porque a mí también me ha costado la vida". La escena, según refleja la campaña, se repite con frecuencia entre numerosos usuarios que encuentran dificultades para realizar una acción tan habitual como encender la televisión y seleccionar un canal.

Una campaña para dar visibilidad a la televisión en abierto

"Más de una vez tocas donde no debes y ya la has liado", reconocen algunos ciudadanos consultados. Otros explican que, cuando no consiguen acceder a la programación, optan por pedir ayuda a familiares o conocidos con frases como "ponme esto que se ha estropeado", mientras que algunos intentan solucionar el problema apagando y encendiendo de nuevo el televisor. Estas situaciones ponen de manifiesto cómo una tecnología diseñada para facilitar el acceso a los contenidos puede terminar dificultando una acción tan sencilla como ver la televisión gratuita. Con esta campaña, UTECA pretende sensibilizar sobre la necesidad de garantizar un acceso más simple a los canales gratuitos en las televisiones inteligentes.

La organización reclama que la televisión en abierto sea tan fácil de localizar y utilizar como las plataformas de pago, especialmente en unos dispositivos conectados a internet que ya están presentes en el 86 % de los hogares españoles. Los dos anuncios que forman parte de la iniciativa centran su mensaje precisamente en las dificultades que muchas personas encuentran para acceder a la TDT en los modelos de televisores inteligentes, con el objetivo de poner el foco en la importancia de que la televisión gratuita siga siendo accesible para todos los usuarios.