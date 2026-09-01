Septiembre el momento perfecto para recuperar la rutina con propósitos realistas

Frente a los propósitos de Año Nuevo, que suelen ser más idealistas, los de septiembre tienden a estar más vinculados a la realidad cotidiana y a la necesidad de volver progresivamente a la rutina. "Los propósitos de septiembre son realistas frente a los de Año Nuevo que son más idealistas", considera el psicólogo Tomás Santa Cecilia, director del gabinete de Psicología Cecops de Madrid, en declaraciones a EFE Salud.

Dormir y descansar más

El especialista pone como ejemplo la intención de algunas personas de comenzar a hacer ejercicio todos los días. Frente a este tipo de objetivos, recomienda establecer metas que puedan mantenerse en el tiempo. "Hay personas en mi consulta que aseguran que van a ir todos los días al gimnasio y les digo que no lo van a cumplir, que lo mejor es ir dos o tres días, pero ir", explica. El descanso puede quedar relegado cuando se acumulan obligaciones laborales, compromisos sociales o incluso actividades deportivas autoimpuestas. Sin embargo, el psicólogo considera que el sueño debe ser una de las bases sobre las que organizar el resto de la jornada. Reducir el tiempo dedicado al móvil y a las redes sociales es otro de los propósitos que Santa Cecilia considera especialmente importantes. De hecho, el especialista no lo considera únicamente un objetivo desde el punto de vista de la Psicología, sino "una urgencia de salud mental".

El tercer propósito destacado por el especialista es reducir el consumo de alcohol o incluso dejar de beber. Santa Cecilia señala que existe un consumo asociado a los hábitos sociales y que "la gente utiliza el alcohol para relajarse", especialmente en grupos de edad a partir de los 40 años. Más allá de estos tres propósitos principales, el psicólogo también recomienda incorporar la lectura a la rutina. El objetivo puede adaptarse a cada persona, leer un libro a la semana, cada quince días o cada mes. Otro de los consejos consiste en evitar las listas interminables de obligaciones, que pueden terminar provocando agobio y frustración. La vuelta al trabajo también requiere establecer límites. Para ello, Santa Cecilia recomienda identificar los llamados "ladrones de tiempo", entre los que sitúa el móvil, el portátil y las aplicaciones que dificultan separar adecuadamente la jornada laboral del tiempo de desconexión.

Una agenda para recuperar la motivación

Después de un verano con numerosas experiencias y una rutina diferente, recuperar los hábitos habituales puede resultar complicado. Para estimular la motivación, el psicólogo propone utilizar una agenda digital o física. La llegada de septiembre también puede ser una oportunidad para regular los ciclos circadianos. El ser humano cuenta con relojes biológicos que intervienen en diferentes funciones, como el sueño y la vigilia, el ciclo menstrual, los horarios de las comidas o el momento de ir al baño. Con el cambio de estación y el descenso progresivo de las temperaturas, puede aumentar la apetencia por alimentos con mayor contenido calórico. Por ello, el menú debe adaptarse a las necesidades y al gasto calórico del organismo.

La actividad física completa los propósitos recomendados para afrontar la vuelta a la rutina. Para Santa Cecilia, el gasto físico y el gasto cerebral deben mantenerse equilibrados. Por ello, aconseja intentar realizar un gasto físico mínimo de 10.000 pasos diarios. Como último consejo ante una posible sensación de agobio durante la vuelta a la normalidad, el psicólogo propone desconectar incluso de la información y prestar atención al entorno más cercano, la familia, los amigos o el propio barrio. Si ese entorno está bien, considera que también puede ayudar a relativizar el resto de preocupaciones.