Las 15 Ciudades Patrimonio de España se preparan para una nueva edición de "Las Noches del Patrimonio"

El Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE) tiene ya todo preparado para celebrar la novena edición de 'Las Noches del Patrimonio', que ofrecerá más de 500 actividades culturales en las quince ciudades españolas inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. La cita se celebrará los días 11 y 12 de septiembre, salvo en San Cristóbal de La Laguna, donde tendrá lugar los días 18 y 19 de septiembre.

La programación incluirá una amplia variedad de propuestas: apertura nocturna de espacios históricos, espectáculos de danza contemporánea, conciertos, talleres, teatro, exposiciones y actividades participativas, entre otras. Se trata de una celebración que volverá a sacar la cultura a las calles, permitiendo descubrir el Patrimonio Mundial desde nuevas perspectivas.

El presidente del GCPHE, Rubén Viñuales, ha destacado que 'Las Noches del Patrimonio' suponen una invitación tanto para quienes visitan estas ciudades como para sus propios vecinos, y ha subrayado que la esencia de la iniciativa consiste precisamente en convertir estos espacios extraordinarios en lugares de encuentro para la ciudadanía.

La edición de 2026 marca además el inicio de una nueva etapa para el proyecto: tras ocho años bajo el nombre de 'La Noche del Patrimonio', la iniciativa pasa a denominarse 'Las Noches del Patrimonio', ampliando su desarrollo a dos fines de semana y consolidando un modelo de programación descentralizado y adaptado a las necesidades de cada ciudad.

La inclusión constituye otro de los ejes fundamentales del proyecto: la selección de espacios accesibles y la elaboración de materiales de lectura fácil buscan favorecer que un mayor número de personas pueda disfrutar y participar de la experiencia cultural.

Tres grandes ejes de programación

Esta edición se articula en torno a tres bloques temáticos. 'Abierto Patrimonio' permitirá visitar espacios históricos en horario nocturno; 'Vive Patrimonio' ofrecerá propuestas culturales locales en cada una de las ciudades; y 'Escena Patrimonio' convertirá enclaves patrimoniales en escenario para las artes escénicas y la creación contemporánea.

Quince ciudades, quince propuestas para 'Abierto Patrimonio'

Dentro de este primer eje, podrán visitarse la Torre de Santa María y la Casa Natal de Cervantes, en Alcalá de Henares; el Palacio de Superunda, la Catedral y la Muralla, en Ávila; el yacimiento arqueológico del Cerro del Alcázar y el Torreón Medieval, en Baeza; el Área Arqueológica del Baluarte de los Pozos y el Centro de Divulgación de la Semana Santa, en Cáceres; y la Mezquita-Catedral, patios históricos y otros enclaves singulares, en Córdoba.

También se abrirán espacios vinculados a la ciudad medieval en Cuenca; las murallas de Dalt Vila, el Museu d'Art Contemporani y el Museu Puget, en Ibiza; el Acueducto de los Milagros, el Pórtico del Foro y el Palacio de los Corbos, en Mérida; la Cueva de Salamanca y las torres de la Clerecía y de la Catedral, en Salamanca; y la Puerta del Corregidor, en San Cristóbal de La Laguna.

La programación se completa con el Pazo de Xelmírez, la Casa do Cabido y la antigua Zona C, en Santiago de Compostela; el Centro Didáctico de la Judería y la Colección de Títeres Francisco Peralta, en Segovia; el Passeig Arqueològic, la Casa Canals y los espacios del Circo Romano, en Tarragona; la Puerta del Sol, el Convento de Santa Clara la Real y el Museo de los Concilios, en Toledo; y el Campanario de la Torre del Reloj y la Sacra Capilla del Salvador, en Úbeda.

'Vive Patrimonio': cultura en cada ciudad

En el marco de 'Vive Patrimonio', Alcalá de Henares acogerá conciertos internacionales de violín y guitarra en la Capilla de San Ildefonso, además de talleres de artesanía y danza tradicional. Ávila llenará sus plazas de música con el ciclo 'Música en las Plazas' y nuevas rutas para descubrir la ciudad, mientras que Baeza combinará observaciones astronómicas en el Cerro del Alcázar con rutas dedicadas a San Juan de la Cruz. Cáceres, por su parte, reunirá al grupo extremeño Acetre en la plaza Mayor y abrirá visitas especiales al Parador y al Museo Helga de Alvear.

Córdoba ofrecerá conciertos, actividades familiares y propuestas participativas vinculadas a su patrimonio; Cuenca sorprenderá con espectáculos circenses, talleres de juegos tradicionales y conciertos junto al Teatro Auditorio; Ibiza llevará la música a la Sala del Polvorín, en pleno recinto amurallado; Mérida transformará la Alcazaba Árabe y el Templo de Diana con acciones artísticas y conciertos; y Salamanca acogerá la experiencia inmersiva 'Tactus', en la que danza contemporánea, música en directo y patrimonio dialogan en un mismo espacio.

San Cristóbal de La Laguna volverá a llenar sus calles con el tradicional Pasacalles de Tunas Universitarias y el recorrido teatralizado 'La Laguna es curiosa'. Santiago de Compostela abrirá talleres de joyería, arte y artesanía contemporánea repartidos por el casco histórico, mientras que Segovia ofrecerá recitales musicales iluminados por velas junto a la Muralla y narraciones orales en los jardines de Antonio Machado. Tarragona combinará el Mercado de Noche con recreaciones históricas y propuestas festivas; Toledo recibirá al gaitero Carlos Núñez en la plaza del Ayuntamiento; y Úbeda completará su programación con teatro de marionetas, actividades familiares y talleres juveniles en torno a su conjunto monumental.

'Escena Patrimonio': las artes escénicas toman los enclaves históricos

El tercer eje de la programación llevará distintos espectáculos escénicos a espacios patrimoniales. Alcalá de Henares acogerá en el Corral de Comedias el espectáculo 'Emigradas', de Cienfuegos Danza. Ávila recibirá 'Entrelíneas', una pieza de danza de David Coria y Florencia Hoz en el patio del Palacio de Superunda, además de 'Tu Dulce Peso Rosa', de David Coria y Helena Martín. Baeza desplegará en el paseo de la Constitución las obras 'Atman', de Elena Quesada, y 'Juancaballo', de la compañía Juan Berlanga. El Foro de Balbos de Cáceres mostrará el proyecto 'Jogler', de Kor'sia, y el Museo Helga de Alvear presentará 'Estratos de Afectación', de GEA.

En el Templo Romano de Córdoba se representará 'Amor amado amén', de Manuel Liñán; en Cuenca, en la Fundación Antonio Pérez, Juan Carlos Lérida y Carmela Muñoz llevarán a escena 'Lo inevitable: entre la rítmica y la mística'; en Ibiza, el Claustro del Ayuntamiento acogerá 'Benthos', de Adrián Herrera; y en Mérida, María del Mar Suárez 'La Chachi' presentará 'Los Inescalables Alpes, Buscando a Currito' en la Alcazaba Árabe.

En Salamanca, los Jardines de Santo Domingo acogerán 'Tactus', de Melania Olcina, y 'De Neanderthal a Sapiens', de David Vento. En San Cristóbal de La Laguna, la compañía Gea presentará 'Sangre Mineral' en el parque del Drago, mientras que en Santiago de Compostela, en la praza da Quintana, Roger Bernat escenificará 'La Consagración de la Primavera'.

Ya en Segovia, en su plaza del Azoguejo, la Compañía Antonio Ruz presentará 'Flop', y 'Tactus', de Melania Olcina, llegará también a la plaza de San Martín. En el Foro de la Colonia de Tarragona, L'esbord apostará por 'Catalanwashing' y por 'Flop', de la Compañía Antonio Ruz. En Toledo, la obra 'Lo que ya fueron', de la compañía La Venidera, llegará al patio de San Pedro Mártir, y en el Auditorio del Hospital de Santiago de Úbeda se representará 'Un Húngaro en Andalucía', de Marita Martínez-Rey.

El Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España es la entidad que reúne a las quince ciudades españolas inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda.