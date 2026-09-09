La Policía Nacional alerta de una estafa en WhatsApp basada en fotos que se abren una sola vez

La Policía Nacional ha alertado, a través de una publicación, sobre una nueva modalidad de estafa detectada en WhatsApp. Según ha explicado el cuerpo policial, si un usuario recibe una foto de visualización única desde un número desconocido, lo más recomendable es no abrirla ni responder a los mensajes asociados, por mucho que despierte curiosidad.

Qué son las fotos de visualización única

Las fotos de visualización única son una función disponible en WhatsApp desde 2021 pensada para compartir contenido multimedia que se elimina automáticamente después de haber sido visto una sola vez. Se trata, por tanto, de mensajes temporales que permiten enviar imágenes efímeras, diseñadas para desaparecer del chat tras ser abiertas por el destinatario. Aunque esta herramienta se lanzó originalmente con el objetivo de reforzar la privacidad de los usuarios, los ciberdelincuentes han encontrado en ella un nuevo recurso para intentar estafar a través de la plataforma, aprovechando precisamente la curiosidad que genera un contenido oculto hasta el momento en que se abre.

Cómo funciona el engaño

Los estafadores utilizan estas fotos de visualización única para enviar imágenes de carácter comprometedor y, una vez que la víctima las abre, la amenazan por haber accedido a ese contenido, exigiéndole dinero mediante extorsión bajo la amenaza de tomar represalias. El procedimiento suele desarrollarse en varias fases. En primer lugar, el actor malicioso envía una fotografía de visualización única, habitualmente con contenido sensible. Cuando el sistema le indica que el usuario ya la ha abierto, el estafador envía un segundo mensaje asegurando que se trata de una equivocación. Es en ese momento cuando comienza realmente la estafa: el delincuente empieza a acusar y amenazar a la persona por haber visto la fotografía, hasta llegar a extorsionarla exigiéndole una cantidad de dinero a cambio de no tomar represalias por haber accedido al contenido.

Recomendaciones de la Policía Nacional

Para evitar caer en este tipo de fraude, la Policía Nacional insiste en que, al recibir contenido de este tipo procedente de números de teléfono desconocidos, lo más seguro es evitar abrir la fotografía y no responder a mensajes sospechosos, por muy inofensivos que puedan parecer en un primer momento. Además, el cuerpo policial recomienda bloquear el número de teléfono desde el que se ha recibido el mensaje y reportar el contacto directamente a WhatsApp, con el fin de contribuir a frenar la propagación de esta modalidad de estafa.