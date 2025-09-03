Barcelona celebrará una marcha "por una sociedad libre de edadismo" el próximo 1 de octubre

Barcelona acogerá el próximo 1 de octubre en la plaza Sant Jaume una gran movilización contra el edadismo coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores bajo el lema "Por una sociedad libre de edadismo".

En un comunicado este viernes, el Ayuntamiento ha detallado que el acto, de "carácter festivo y reivindicativo", está impulsado por una treintena de entidades sociales, sindicatos, partidos y administraciones.

Los organizadores han afirmado que esperan duplicar la cifra de asistentes de 2024 cuando unas mil personas vestidas de blanco se concentraron para denunciar la discriminación por edad.

Marcha contra el edadismo | CCOO

El manifiesto de esta edición ha centrado el debate en el edadismo como "una de las grandes lacras sociales actuales que invisibiliza a las personas mayores, las trata con condescendencia y las excluye de decisiones políticas y sociales".

El texto alerta de que las mujeres mayores son las más castigadas por una doble discriminación, por edad y por género, y recuerda que erradicar el edadismo es reconocer la dignidad de todas las etapas de la vida.

El manifiesto reclama leyes que protejan los derechos de las personas mayores, impulsen su participación y garanticen una educación en valores que permita identificar y eliminar la discriminación por edad.