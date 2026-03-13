Los precios subieron en febrero en todas las comunidades autónomas

Los precios subieron el pasado mes de febrero en todas las comunidades autónomas, por encima de la media mensual del 0,4 % en Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Murcia y País Vasco, donde se incrementaron un 0,5 % respecto a enero.

Según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de precios de consumo (IPC) subió igual que la media en tasa mensual en Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Navarra.

Por debajo del conjunto del país crecieron los precios en febrero en Canarias y La Rioja (0,3%) y en Cantabria y Madrid (0,2 %).

En tasa interanual, los precios se han encarecido más respecto a febrero de 2024 en la Comunidad Valenciana (2,6 %), Extremadura (2,5 %), Aragón, Cantabria y País Vasco (2,4 %), todas ellas por encima de la media del 2,3 %.

En los dos primeros meses del año el IPC subió en la Comunidad Valenciana (0,2 %), así como en Andalucía, Aragón, Cataluña, Galicia y País Vasco (0,1), mientras que se ha mantenido igual en Castilla-La Mancha.

En el acumulado de enero y febrero, ha bajado más en Canarias, Madrid y La Rioja (-0,3 %), seguidas de Asturias, Cantabria y Navarra (-0,2 %) y de Baleares y Castilla y León (-0,1 %).

Por grupos, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles subió en Navarra (1 %) y Galicia (0,6 %), y bajó en el resto de comunidades, más en Andalucía, Baleares y Canarias (-0,6 %).

En relación al mismo mes de 2025, este grupo creció en todos los territorios, especialmente en Madrid (4,1%), Extremadura (3,5 %) y Comunidad Valenciana (3,3 %).

Alimentos y bebidas no alcohólicas subieron en un mes también en todas las comunidades, en mayor medida en Baleares (1,2 %), Asturias y País Vasco (0,8 %) y en Castilla y León, Extremadura y Galicia (0,7 %).

En 12 meses, las subidas en este grupo fueron generalizadas, más intensas en el País Vasco (4,5 %), Asturias (3,8 %), Cantabria y Madrid (3,7 %), y más leves en Murcia (2,9%) y Canarias, Castilla-La Mancha y Cataluña (2,7 %).