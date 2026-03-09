Así es la presentadora con más edad del mundo: A sus 99 años sigue frente a las cámaras de televisión

Rosa María Juana Martínez o más conocida como Mirtha Legrand, nació el 23 de febrero de 1927, en Santa Fe en Argentina, hace tan solo unos días que cumplió 99 años y lleva más de media vida dedicada a la televisión.

Es una conocía actriz y presentadora en su país natal y no es de extrañar ya que lleva en pantalla más de 57 años. Debutó en el cine en 1940, con un pequeño papel de extra en la película Hay que educar a Niní, protagonizada por la también actriz argentina Niní Marshall. Aunque el primer papel protagonista de Rosa llegaría a los 14 años con Los martes, orquídeas y ya bajo el nombre artístico que la ha acompañado el resto de su vida Mirtha Legrand. Finalmente el abandonó su carrera cinematográfica en 1965, donde realizaría su última película Con gusto a rabia de Fernando Ayala.

Mirta Legrand (en el centro) en una emisión de su programa con Diego Maradona, Thelma Biral, Astor Piazzolla, Jairo, Claudio Levrino y Graciela Alfano | Dominio Público

No obstante, fue en la década de los 60 donde comenzó su brillante carrera televisiva, el estrellato en este aspecto lo logaría con el programa Almorzando con las estrellas, donde ella entrevistaba a celebrities de distinta índole en una mesa mientras comían. Mas tarde el formato fue rebautizado con Almorzando con Mirtha Legrand, debido a su fama. Aunque Mirtha tuvo que abandonar el formato en 2020 por la pandemia de coronavirus y su ya avanzada edad, su nieta Juana lo retomó y sigue todavía en emisión aunque ahora con el nombre Almorzando con Juana.

No obstante, la pandemia no fue el fina para la carrera de Mirtha Legrand, cuando el peligro más acuciante pasó la presentadora volvió a la televisión con La noche de Mirtha, un programa similar al de los almuerzos, aunque con un tono algo más serio, que se emite actualmente los sábados por la noche en el Canal 13 de la televisión argentina.