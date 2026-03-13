HablandoEnPlata

INFLACIÓN

El INE confirma que la inflación se mantuvo en el 2,3 % en febrero por la bajada de la luz

Se confirma el dato de la inflación del mes de febrero por parte del INE.

Factura de la luz

Factura de la luzAgencia EFE

Efe
Publicado:

La inflación se mantuvo en el 2,3 % en febrero, la misma tasa que el mes anterior, debido a que el abaratamiento de la electricidad durante ese mes compensó los incrementos de precios en restauración y alimentación.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este viernes los datos adelantados hace dos semanas, que reflejan la estabilidad respecto a enero de la tasa de inflación interanual, a la espera de que el dato de marzo ya recoja el impacto en precios de la guerra de Irán.

La inflación subyacente -que no tiene en cuenta la energía ni los alimentos no elaborados por ser los componentes más volátiles- se situó en el 2,7 %, una décima superior a la del mes anterior y la más elevada en el último año y medio.

La tasa interanual de inflación rompe así con la tendencia a la moderación que había registrado en los tres últimos meses y se coloca cuatro décimas por debajo de la subyacente, una diferencia que no se registraba desde octubre de 2024.

Por componentes, a la baja de la inflación tiró la vivienda, cuyos precios bajaron un 1,9 %, ocho puntos menos que el mes pasado, debido al abaratamiento de la electricidad, que se encareció un año antes.

Por el lado contrario, al alza tiraron los restaurantes y servicios de alojamiento, cuyos precios aumentaron un 4,8 %, tres décimas más, por un mayor encarecimiento de los restaurantes y de los servicios de alojamiento que el registrado en febrero de 2025.

También influyó la alimentación y bebidas no alcohólicas, con un aumento del 3,2 %, dos décimas más, principalmente por la estabilidad de los aceites y grasas y del pescado y marisco, frente a su abaratamiento de un año antes.

Las mayores subidas de precio en febrero respecto al mismo mes del año anterior las registraron los huevos, un 30,1 %; la recogida de basuras, un 28,6 %; la joyería y relojes pulsera, un 27,5 %; el transporte combinado de pasajeros, un 26,6 %; y las hortalizas, un 15,2 %.

Por contra, las mayores bajadas de precios fueron las de los aceites vegetales, que cayeron un 14,1 %; los combustibles líquidos, un 10,8 %; equipos audiovisuales, un 6,4 %; el butano y propano, un 6,3 %; y la gasolina, un 6,1 %.

La inflación mensual sube un 0,4 %

En comparación mensual, los precios de consumo subieron un 0,4 % en febrero, frente al descenso de enero, debido al encarecimiento de los restaurantes y servicios de alojamiento, de los combustibles para vehículos personales y de los alimentos, especialmente, frutas, frutos de cáscara, hortalizas, legumbres y patatas.

Lo que más subió de precio durante febrero fueron las bayas frescas (51,4 %), el alquiler de vehículos (21,6 %) y las legumbres (12 %), mientras que lo que más bajó fue el transporte por avión (–11,6 %), el vestido de bebé (–2,6 %) y la luz (–2,4 %).

El precio de los huevos no varió durante el mes de febrero, aunque en los doce últimos meses ha sufrido un incremento del 30,1 %.

El del aceite de oliva también se mantuvo durante febrero y bajó un 16,8 % en tasa interanual, aunque acumula una inflación del 64 % desde enero de 2021.

El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en febrero. Las más altas fueron las de Madrid (2,9 %), en tanto que las de Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña y La Rioja fueron las más bajas (2 % en todas).

En cuanto a los datos armonizados para la comparación con Europa, la inflación se situó en el 2,5 %, una décima por encima de la registrada el mes anterior, y la variación mensual fue del 0,8 %.

