El 85% de los españoles desconoce que los síntomas cardiovasculares pueden variar entre hombres y mujeres

El 85 por ciento de los españoles desconoce que los síntomas cardiovasculares pueden manifestarse de forma diferente en hombres y en mujeres, una cifra superior al 65 por ciento que no lo sabe en Europa, de media, según revela la Encuesta Europea de Salud Cardiovascular, elaborada por Daiichi Sankyo Europa.

El estudio ha contado con la opinión de más de 8.500 personas de Austria, Bélgica, Alemania, España, Italia y Portugal. De ellas, 3.674 eran pacientes con diversas afecciones preexistentes, como enfermedad cardiovascular, trastornos sanguíneos y diabetes, y 4.906, población general.

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en mujeres en España y, sin embargo, el 74 por ciento de la población no es consciente de ello. Además, la encuesta señala que solo el 18 por ciento de los españoles considera el género como un factor de riesgo cardiovascular, cifra prácticamente idéntica a la media europea.

A nivel europeo, solo el 14 por ciento de encuestados sabe que la diabetes gestacional, la preeclampsia y la menopausia precoz, entre otros aspectos ligados a la historia reproductiva de la mujer, suponen factores de riesgo de enfermedad cardiovascular.

Por otra parte, el documento identifica diferencias entre hombres y mujeres en la percepción del estrés como barrera para la salud cardiovascular. El 60 por ciento de las mujeres europeas lo identifica como un obstáculo para cuidar su salud cardiovascular, frente al 51 por ciento de los hombres. Además, los pacientes varones tienen más probabilidades que las mujeres de haber sido informados de su riesgo de sufrir un evento cardiovascular (36% frente a 29%).

"Existe la idea generalizada de que la enfermedad cardiovascular es principalmente un problema masculino, lo que lleva a subestimar el riesgo en las mujeres y a retrasar la búsqueda de atención médica", ha advertido la jefa de Especialidades en Daiichi Sankyo España, Raquel Coca, quien ha señalado que esta encuesta permite visibilizar esta realidad.

Mujer mayor haciendo un corazón con las manos | iStock

Principal fuente de información: Atención Primaria

El 71 por ciento de los españoles señala al médico de Atención Primaria (AP) como su principal fuente de información sobre salud cardiovascular. Concretamente, el 68 por ciento lo considera su referente más fiable, en comparación con otras fuentes como la familia (7%) o las redes sociales (3%).

Según los resultados para toda Europa, casi el 55 por ciento de los pacientes cardiovasculares esperan semanas antes de consultar después de que aparezcan síntomas; una demora que puede comprometer el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado, ya que el 80 por ciento de las muertes prematuras por enfermedad cardiovascular son prevenibles. Entre los motivos para este retraso en la consulta destacan la falta de percepción de urgencia (38%) y de tiempo (17%).

Sobre este asunto, la encuesta refleja que las mujeres tardan más que los hombres en consultar con su profesional sanitario ante la aparición de síntomas. Casi el 40 por ciento de las pacientes mujeres espera más de seis semanas tras la aparición de los mismos, en comparación con el 28 por ciento de los pacientes varones.

Respecto a los obstáculos que encuentra la población para cuidar su salud cardiovascular, el 72 por ciento de españoles apunta a la falta de actividad física y una dieta inadecuada, frente al 43 por ciento en Europa. En España, a estas barreras se suma la falta de tiempo, ya que el 27 por ciento afirma que las obligaciones laborales y familiares le impiden acudir al médico.

Al hilo, el 53 por ciento de los encuestados identifica también el estrés como una barrera significativa para mantener una buena salud cardiovascular. Mientras, en Europa, el obstáculo más común es la percepción de que los síntomas no son urgentes, percibido de este modo por el 38 por ciento de los encuestados.

La adherencia al tratamiento, a pesar de ser uno de los retos que persisten en el abordaje de los pacientes con enfermedad cardiovascular, no es percibido de la misma forma por la población. Solo el 17 por ciento de hombres encuestados y el 16 por ciento de mujeres lo identifican como algo importante.

La encuesta también incluye datos sobre el papel de las herramientas digitales en el seguimiento y el autocuidado de la salud cardiovascular. Hasta el 46 por ciento de los españoles considera útiles las aplicaciones y herramientas digitales para el autocuidado, frente al 35 por ciento en Europa, lo que refleja una mayor apertura nacional hacia soluciones tecnológicas que faciliten el seguimiento, la monitorización y la mejora de hábitos.

A nivel europeo, casi la mitad de los pacientes (46%) estaría dispuesto a utilizar soluciones basadas en inteligencia artificial como apoyo al control de su salud cardiovascular.