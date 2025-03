Los expertos ven necesario la creación de un marco legal para combatir el edadismo

La Fundación HelpAge International España organizó unas jornadas en la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid sobre la protección y promoción de los derechos humanos de las personas mayores.

Destacados expertos analizaron la situación a través de dos mesas redondas que se centraron en la lucha contra el edadismo, en la convención internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores, el II Plan Nacional de Derechos Humanos de España, el acceso a la justicia, la elaboración de una Estrategia de Personas Mayores en el marco de la Unión Europea.

Claudia Mahler, Experta Independiente sobre los derechos humanos de las personas de edad, abrió la primera conferencia destacando la falta de un instrumento internacional que proteja la discriminación por edad ya que en situaciones de emergencia o violencia las personas mayores no consideradas una prioridad. Por lo que ve necesaria la necesidad de crear una herramienta legal para luchar contra esta forma de discriminación.

Por otro lado, Vânia de la Fuente, corredactora del Informe Mundial sobre Edadismo de la OMS. Asegura que antes de la existencia de este documento sobre el problema del edadismo no se entendía verdaderamente el alcance del problema, ahora ya se pueden hablar de datos más concretos. En nuestro país el 45% cree que las personas mayores sufren discriminación, no obstante, parece que a muchas personas esto no les parece un problema grave. Además, más del 20% de mayores de 55 años se ha sentido discriminado alguna vez por su edad.

Además del edadismo también se abordó la necesidad de proteger los derechos fundamentales de las personas mayores como la libertad, la salud y el acceso a la justicia e incluso el reconocimiento de la sexualidad en la vejez.