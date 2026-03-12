Valencia homenajea un año más a las personas mayores con una paella gigante

Más de 1.800 personas pudieron disfrutar en el antiguo lecho del rio Túria de una paella gigante. Un homenaje que el ayuntamiento rinde a las personas mayores de la ciudad sobre todo por su implicación con la cultura de las fallas. Una fiesta que arranca en apenas unos días pero que ya tiene sumida a la ciudad con preparativos y fiestas previas.

Entre el calendario de actividades de estos días no podía faltar las ya tradicionales paellas gigantes. Este pasado martes 11 de marzo, los asistentes pudieron degustar de un plato de arroz en compañía de la Alcaldesa de la ciudad, María José Catalá que se acercó tras la mascletá acompañada además de la Fallera Mayor Berta Peiró y la Fallera Mayor Infantil Lucía García, además de sus correspondientes cortes de honor.

Juntas han compartido con las personas mayores de la ciudad un rato distendido de buen ambiente, charlas y por supuesto arroz.