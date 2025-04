El proyecto que busca acabar con el edadismo en los ensayos clínicos

Las personas mayores son las que más medicamentos consumen debido a que con el envejecimiento suelen aparecer numerosas patologías relacionadas con el deterioro físico y mental paradójicamente los laboratorios que prueban que los medicamentos funcionen correctamente no lo suelen probar en adultos mayores. Lo que no tiene sentido ya que al igual que a un niño no se le puede recetar determinados fármacos o determinadas cantidades, un cuerpo de 75 años u 80 no reaccionará igual a uno de 30.

Todos fuimos testigos de que este funcionamiento es distinto con las vacunas de la Covid-19, ante la urgencia de la vacuna se administró la conocida como AstraZeneca y tras varios efectos secundarios como trombosis producido sobre todo en personas mayores se dejó de recomendar su uso para esta población, aunque ahora ya se encuentre fuera del mercado debido a las nuevas variantes del virus y vacunas más efectivas. Esto es un ejemplo palpable de lo diferente que puede funcionar un fármaco entre personas mayores y personas más jóvenes por lo que no se entiende el edadismo que suele haber en este tipo de estudios, sobre todo y como hemos recalcado al principio porque generalmente seguramente sean los mayores de 65 los que más usen ciertos medicamentos.

Ante esta realidad existe un proyecto europeo llamado READI (Investigación en Europa e Inclusión de la Diversidad) que lidera España y junto a otros países que buscan eliminar esta discriminación e incluir a las personas mayores en los ensayos clínicos, además de otros grupos infrarrepresentados como minorías étnicas o comunidades subrepresentadas y desatendidas.

Según la información oficial, el consorcio está coordinado por el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), a través del Hospital Universitario La Paz, como Coordinador del Proyecto; Novartis, como Líder del Proyecto; y cuenta con el apoyo de The Synergist, como Coordinador de Digitalización y Sostenibilidad. Este proyecto reúne a un consorcio altamente multidisciplinar de 73 organizaciones de 18 países. El proyecto, de seis años de duración, contará con un presupuesto de 66,8 millones de euros, de los cuales 31,5 millones serán financiados por el IHI y 34,2 millones serán aportados por la industria y los socios colaboradores.