Este pasado 2025 se registraron en España más de 225.000 donaciones, un 13% más que el año anterior siendo el máximo registrado hasta la fecha, según ha señalado el Consejo General del Notariado.

Según declaraciones de la portavoz María Teresa Barea, al programa Por fin de Onda Cero se debe principalmente a dos motivos, el complicado acceso a la vivienda que se vive en nuestro país actualmente y también por motivos fiscales.

La portavoz destacaba que para muchos jóvenes es complicado reunir el dinero que se pide de entrada para poder acceder a la compra de una casa, normalmente suele ser un 20% del precio total. Ante la falta de liquidez de los jóvenes son los padres, los que tratan de ayudar a sus hijos donándoles parte del dinero para que puedan comprar esa vivienda. Aunque este gesto no es algo nuevo, si se aprecia un aumento mayor que otros años de esta acción.

Traspasar grandes cantidades de dinero de padres a hijos, está considerado como donación y se tiene que declarar ya que está supeditado a un impuesto. El impuesto de sucesiones y donaciones. Este depende principalmente de la comunidad autónoma donde se resida y algunas son más benévolas que otras en lo que se refiere a este impuesto, un hecho que también se ha notado en este tipo de transacciones ya que Barea señalaba que aunque el incremento de donaciones ha sido general en toda España, se ha notado especialmente en aquellas comunidades donde este impuesto es más indulgente.

Según la portavoz el perfil más habitual que se encuentran son jóvenes de unos 35 años que intentan comprar vivienda por primera vez, la ayuda de los padres suelen rondar entre los 20.000 y los 40.000 euros para que los hijos puedan abonar la entrada de una primer hogar.