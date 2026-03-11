La discriminación institucional es la forma de edadismo más señalada por la población mayor en España

El pasado mes de octubre, Hablando en Plata presentó su primer Barómetro sobre Edadismo en España, aunque esta primera edición se centró en cómo perciben y viven esta discriminación las personas mayores de 55 años. Ahora, La Fundación HelpAge International España complementa esta radiografía del edadismo en nuestro país con la presentación de un nuevo informe El edadismo en España. Análisis de impacto según la Escala del Edadismo de la Organización Mundial de la Salud, elaborado en colaboración con la OMS y la Universidad de Edimburgo, siendo financiado por el Imserso.

En primer lugar se confirma que España es referente europeo en cuanto a medición de este tipo de discriminación por edad. Gracias a este informe se ha validado la Escala del Edadismo de la OMS, un instrumento basado en evidencia que permite medir de forma rigurosa y comparable las experiencias de estereotipos, prejuicios y discriminación por razón de edad. Según explica HelpAge, una escala que ya había sido validada en otros paies como Moldavia, Libia o Colombia.

En el estudio se han analizado tres dimensiones sobre el edadismo: estereotipos, prejuicios y discriminación, en sus tres manifestaciones: autoinfligida, interpersonal e institucional. Y entre sus hallazgos ha destacado sobre todo el edadismo institucional sobre todo el que implica la política sanitaria o los servicios sociales, un 62% de las personas mayores considera que este tipo de políticas públicas no responde adecuadamente sus necesidades.

Entre los resultados más destacados se encuentran que el edadismo existe en España, algo que también confirmó el barómetro de Hablando en Plata, aunque según HelpAge este se encuentra en niveles bajos y moderados aunque, si ha habido personas mayores que se han sentido discriminadas por su edad.

El informe, como hemos indicado señala que el principal foco del edadismo se encuentra sobre todo en las políticas publicas y también en la representación que encuentran en los medios de comunicación que en muchas ocasiones representa a las personas mayores como frágiles, dependientes o aisladas, dando una visión negativa.

Por otro lado, señala que experimentar esta discriminación por razón de edad afecta sobre todo a la salud física y psicológica y golpea con más fuerza a aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

No obstante, también ha destacado que las personas mayores sienten orgullo por su edad y su trayectoria vital rechazando las visiones negativas que se suelen asociar con el envejecimiento.

Por lo tanto, desde el Observatorio del Edadismo de HelpAge International España destacan la necesidad de fomentar una imagen más positiva del envejecimiento revisando las leyes y políticas públicas para eliminar los sesgos de edad y mejorar la imagen en los medios de comunicación sobre las personas mayores y en la educación a lo largo de la vida.