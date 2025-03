Santoral del 5 de marzo: ¿Por qué se celebra a la San Lucio I?

El Santoral Católico es una lista que recoge los santos y beatos reconocidos oficialmente por la Iglesia Católica, asignándoles una fecha específica en el calendario. Este reúne alrededor de 7.000 personajes insignes. Aluden a hombres y mujeres que han dejado una huella en la historia del cristianismo, así como su vínculo especial con lo espiritual.

Este de 5 marzo se celebra la onomástica de San Lucio I, quién fue el papa número 22 de la Iglesia Católica. No obstante tuvo un pontificado muy breve ya que no llegó ni a cumplir el año (25 de junio del año 253 al 5 de marzo del año 254). Era un papa conservador con costumbres severas al respecto de la cohabitación entre hombres y mujeres que no fueran parientes de sangre. Su cabeza se conserva actualmente en un relicario en la Catedral Católica de San Ansgar en Copenhague, Dinamarca.

Santos que se celebran el 5 de marzo: