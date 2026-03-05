La SEMG y En Bici Sin Edad, juntas por la movilidad y la conexión social de las personas mayores y con discapacidad

La vicepresidenta tercera de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la doctora Asunción Gracia, y el presidente de la organización sin ánimo de lucro En Bici Sin Edad España (EBSE), Antonio Peña, han firmado un acuerdo de colaboración por el que ambas partes establecerán una alianza por la movilidad y la conexión social de las personas mayores y con discapacidad.

Este convenio ha sido rubricado en la Embajada de Dinamarca en España, ya que Copenhague, capital del país nórdico, es cuna de 'Cycling Without Age, movimiento internacional que utiliza triciclos especiales para devolver la movilidad, el aire fresco y la conexión social a personas mayores y con discapacidad, combatiendo la soledad y mejorando su calidad de vida.

"El envejecimiento activo no es un eslogan: es una herramienta de salud pública", ha explicado Gracia, quien ha agregado que este tipo de iniciativas "ayudan a mantener funcionalidad, ánimo, orientación, relación social y sentido de pertenencia". "Todo eso es salud, especialmente en una sociedad cada vez más envejecida", ha manifestado.

Actuando en representación de la presidenta de la SEMG, la doctora Pilar Rodríguez Ledo, esta facultativa ha estado acompañada por, entre otros, el embajador danés en el territorio español, Michael Braad. Así, tras la rúbrica de este entendimiento, el objetivo es generar un impacto positivo en la salud integral de la población vulnerable.

La SEMG y En Bici Sin Edad, juntas por la movilidad | Europa Press I SEMG

Triple compromiso

En concreto, desde esta sociedad científica han explicado que el compromiso es triple, siendo el primero de ellos el fomento de la formación mediante el desarrollo de programas conjuntos dirigidos a profesionales de las ciencias de la salud y al voluntariado de EBSE (pilotos, acompañantes y gestores). El segundo es el intercambio científico, en concreto, la colaboración en el estudio y difusión de los beneficios que el envejecimiento activo, el contacto con el entorno y la reconexión con la comunidad del barrio o municipio tienen sobre la salud.

La tercera y última meta es la mejora del bienestar de las personas mayores y con discapacidad, promoviendo los paseos en triciclos adaptados como herramienta terapéutica y social para combatir la soledad no deseada, romper con la rutina y enriquecer el tiempo de ocio. "Esta colaboración enriquecerá a ambas partes y, fundamentalmente, a pacientes y personas usuarias", ha subrayado Peña.

"Unir la evidencia científica de la Medicina de Familia con el impacto emocional de los paseos de EBSE es un paso natural hacia una salud más humana", ha continuado su máximo representante, en relación con una acción cuya primera colaboración ha consistido en la participación activa de la delegación albaceteña de esta organización sin ánimo de lucro en las II Jornadas de Médicos Residentes de SEMG Castilla-La Mancha, celebradas en las Lagunas de Ruidera (Ciudad Real).