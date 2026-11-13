Un recorrido en tuk tuk por las luces de Navidad de Madrid con visita y degustación en el Museo del Turrón

Madrid ofrece una nueva forma de disfrutar de su iluminación navideña con una propuesta que combina turismo, gastronomía y tradición. La empresa de movilidad turística TU TUK TUK y la marca Casa 1880 han unido fuerzas para lanzar una experiencia que permitirá recorrer las principales calles de la capital a bordo de vehículos eléctricos de tres ruedas y completar la actividad con una visita al Museo del Turrón.

Una visita al museo del turrón con degustación

La iniciativa está dirigida tanto a los turistas que visiten Madrid durante las fiestas como a los propios residentes que busquen una alternativa diferente para contemplar la decoración navideña. El recorrido en tuk tuk tiene una duración de una hora y se realiza en vehículos 100 % eléctricos. La ruta comienza y termina frente al Hotel Wellington & Spa Madrid, situado en el número 11 de la calle Velázquez. Durante el trayecto, los participantes podrán contemplar algunos de los puntos más representativos de la ciudad, como el paseo de la Castellana, la calle Serrano, la plaza de Colón, Cibeles y el Barrio de las Letras. Además, los conductores acompañarán el recorrido con explicaciones sobre curiosidades y aspectos de la historia local.

La experiencia no termina con el recorrido por las luces navideñas. La propuesta incluye también el acceso al Museo del Turrón Casa 1880, situado en el número 18 de la calle Arenal, donde los visitantes podrán conocer este dulce tradicional a través de una visita inmersiva de 40 minutos. Durante la actividad, los participantes también podrán degustar distintas variedades de turrón, incorporando así un componente gastronómico a la experiencia turística. El espacio, de reciente inauguración, completa una propuesta que reúne dos elementos característicos de las celebraciones navideñas: la iluminación de las ciudades y los dulces tradicionales.

Precios, horarios y cómo reservar

El recorrido en tuk tuk estará disponible únicamente durante la campaña de iluminación navideña y será necesario realizar una reserva previa. Los horarios para disfrutar de la actividad serán de 18:00 a 21:00 horas. El precio es de 103 euros por vehículo, que cuenta con capacidad para un máximo de cuatro personas. De esta manera, la experiencia puede compartirse en pareja, en familia o con amigos.

Por su parte, la entrada al Museo del Turrón incluida en la propuesta podrá canjearse hasta el 31 de enero de 2027, aunque el recorrido en tuk tuk estará limitado al periodo de la campaña navideña. La organización señala que las plazas son limitadas. Con esta iniciativa, TU TUK TUK y Casa 1880 buscan ofrecer una actividad que permita descubrir Madrid desde otra perspectiva y acercarse a una de las tradiciones gastronómicas más reconocibles de estas fechas.