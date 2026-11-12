Votar por correo en las elecciones de noviembre: hasta cuándo se puede solicitar y cómo hacerlo

Votar por correo es una alternativa para quienes prefieren no desplazarse hasta su colegio electoral el día de las elecciones, tienen dificultades para salir de casa o simplemente quieren dejar preparado su voto con antelación.

El trámite es sencillo, aunque hay que respetar dos fechas importantes: el 19 de noviembre para solicitarlo y el 25 de noviembre como último día para entregar el voto en Correos. El procedimiento consta de tres pasos: solicitar el voto, recibir la documentación electoral en casa y entregar el sobre con la papeleta en una oficina de Correos.

Te explicamos cómo hacerlo de forma sencilla y qué hay que tener en cuenta para no quedarse fuera de plazo.

1. Solicitar el voto por correo antes del 19 de noviembre

El primer paso es comunicar que se quiere votar por correo. Hay dos maneras de hacerlo:

• Presencialmente: acudir a cualquier oficina de Correos y solicitar el voto por correo.

• Por internet: realizar la solicitud desde la página oficial de Correos, siempre que se disponga de DNI electrónico o certificado digital válido.

Para las personas mayores que no utilizan habitualmente internet o no tienen certificado digital, la opción más sencilla puede ser acudir directamente a una oficina postal. Es recomendable no esperar al último día y realizar la solicitud con suficiente antelación para disponer de tiempo para recibir la documentación y preparar el voto. La fecha límite par solicictar el voto por correo es el 19 de noviembre de 2026

2. Esperar a recibir la documentación en casa

Una vez presentada la solicitud, Correos la envía a la Oficina del Censo Electoral (OCE). Este organismo es el encargado de comprobar y aprobar la petición. Si todo está correcto, remitirá al domicilio indicado por el elector la documentación necesaria para votar.

Es importante tener en cuenta que no basta con solicitar el voto: hay que esperar a recibir estos documentos para poder completar el procedimiento. Cuando llegue la documentación, el elector encontrará las instrucciones y los materiales necesarios para elegir su papeleta y preparar el sobre electoral.

3. Preparar el voto y entregarlo en Correos antes del 25 de noviembre

Una vez recibida la documentación, hay que seguir las instrucciones incluidas para seleccionar la papeleta y preparar el sobre con el voto. Después, hay que llevarlo a una oficina de Correos para depositarlo.

¿Puede otra persona entregar el voto por correo en tu nombre?

La Oficina del Censo Electoral establece que, en estas elecciones, debe ser el propio elector quien entregue el voto.

Sin embargo, si por motivos personales o de movilidad no puede desplazarse, podrá autorizar a otra persona para que lo haga en su nombre.

Para ello, será necesario presentar:

Una autorización firmada por el elector.

Una fotocopia del documento oficial de identidad del elector.

El documento oficial de identidad de la persona autorizada.

Correos dispone de un modelo de autorización para facilitar este trámite. La fecha límite establecida pare la entrega de voto es el 25 de noviembre de 2026. El sobre con el voto debe entregarse antes de la fecha límite establecida pare la entrega de voto es el 25 de noviembre de 2026, dentro del horario habitual de apertura de las oficinas postales.

¿Qué ocurre si solicito el voto por correo y después quiero votar presencialmente?

Esta es una cuestión importante que conviene tener clara antes de iniciar el trámite. Según informa Correos, cuando la Oficina del Censo Electoral acepta la solicitud de voto por correo, el elector ya no puede acudir a su mesa electoral el 29 de noviembre para votar presencialmente. Por tanto, hay que tenerlo en cuenta antes de presentar la solicitud.