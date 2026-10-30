 ¿Por qué perdemos capacidad para resolver problemas con la edad?

Un estudio pionero liderado por la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California (USC) y publicado en la revista Frontiers in Cellular Neuroscience ha aportado luz sobre por qué disminuye nuestra capacidad para resolver nuevos problemas a medida que envejecemos. La investigación conecta directamente la presencia de astroglias inmaduras anormales, células con forma de estrella encargadas de sustentar la función cerebral, con un menor rendimiento en inteligencia fluida en adultos mayores, especialmente en pacientes con epilepsia.

Análisis directo del tejido humano

Tradicionalmente, las astroglias se han considerado elementos de soporte para la comunicación neuronal. Sin embargo, la mayor parte de la evidencia previa procedía de modelos animales. En este trabajo, el equipo dirigido por el doctor Michael Bonaguidi y la investigadora Aswathy Ammothumkandy analizó muestras de tejido cerebral humano extirpado quirúrgicamente del hipocampo de 29 pacientes con epilepsia del lóbulo temporal mesial. Antes de la intervención, los pacientes completaron rigurosas pruebas cognitivas de razonamiento, memoria y atención.

Los resultados demostraron que los pacientes de mayor edad presentaban una mayor cantidad de astroglias inmaduras anormales, y que este incremento se asociaba directamente con un peor desempeño en las pruebas de inteligencia fluida. Esta capacidad de resolución de problemas se deteriora con la edad y se ve afectada en patologías como el párkinson, la demencia frontotemporal y la esclerosis múltiple.

Hacia nuevas dianas terapéuticas

Aunque el estudio se ha centrado en pacientes con epilepsia, los investigadores señalan que los hallazgos trascienden a esta población y sugieren que la astrografía podría representar una diana novedosa para fármacos y tratamientos dirigidos a preservar la función cognitiva durante el envejecimiento. El doctor Charles Liu, coautor del estudio y director del Centro de Neurorrestauración de la USC, subraya que comprender estos procesos no solo ayuda a mejorar la vida de los pacientes con epilepsia, sino que aclara mecanismos universales del funcionamiento cerebral que nos afectan a todos.