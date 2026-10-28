La pensión media del sistema alcanza los 1.374,6 euros en septiembre, un 4,6% más que hace un año

La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social ascendió a 14.498,2 millones de euros en septiembre. Del total de 10.547.417 pensiones abonadas, casi 6,8 millones corresponden a jubilación y más de 2,3 millones a viudedad, además de 1,1 millones de incapacidad permanente, 335.900 de orfandad y 46.985 en favor de familiares. Tres cuartas partes de la nómina total, equivalentes a 10.654,6 millones de euros, se destinan exclusivamente a las pensiones de jubilación.

Radiografía de las pensiones medias por clases

La pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas, se sitúa en 1.576,1 euros mensuales, experimentando un aumento del 4,5% en comparación con septiembre de 2025. Por regímenes, el importe medio de jubilación en el Régimen General alcanza los 1.734,7 euros mensuales, frente a los 1.062,8 euros del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, los 3.005,7 euros de la Minería del Carbón y los 1.741,2 euros del Régimen del Mar. Por su parte, la pensión media de viudedad se situó en 976,3 euros al mes el pasado mes de julio.

Aumento de las jubilaciones demoradas y retraso en la edad de retiro

Hasta agosto de 2026 se registraron 247.161 nuevas altas en pensiones de jubilación, de las cuales el 11,6% correspondieron a jubilaciones demoradas voluntarias, lo que supone 6,8 puntos porcentuales más que en el año 2019. Este retraso voluntario del retiro y la menor anticipación han elevado la edad media de acceso a la jubilación hasta los 65,4 años, frente a los 64,4 años registrados en 2019. Asimismo, el 68,9% de los nuevos jubilados accedieron a la prestación a la edad ordinaria.

Complemento de brecha de género y Clases Pasivas

En septiembre, un total de 1.693.659 pensiones cuentan con el complemento para la reducción de la brecha de género, de las cuales el 69,8% de los titulares son mujeres, con un importe medio mensual de 76,7 euros. Por otra parte, la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.774,1 millones de euros en agosto, un 5,9% más que el año anterior, alcanzando las 740.431 pensiones en vigor.