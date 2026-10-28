El 27 de noviembre, fecha clave para saber cuánto subirán las pensiones en 2027

Quedan poco más de dos meses para terminar el año y muchos pensionistas ya miran a 2027 para saber cuánto subirán sus prestaciones. La revalorización de las pensiones estará ligada a la inflación, aunque todavía habrá que esperar a finales de noviembre para conocer el dato que permitirá calcular el incremento. El dato clave se revelará el 27 de noviembre, cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) publique el dato preliminar de la inflación de noviembre. No obstante, el dato de noviembre es un avance y deberá ser confirmado el 15 de diciembre, según el calendario previsto por el instituto estadístico. Normalmente, no suele haber mucha diferencia entre el dato preliminar y el confirmado.

La inflación podría elevar la revalorización de las pensiones en 2027

En 2027, las pensiones podrían experimentar una subida superior a la de este año si se mantiene el repunte de la inflación, impulsado en parte por la guerra en Irán. Según los últimos datos publicados por el INE, el IPC aumentó un 0,3% en septiembre, frente al descenso registrado en el mismo mes de 2025, lo que elevó la tasa de inflación interanual en seis décimas, hasta el 4,9%. En este contexto, el centro de análisis Funcas estima que la inflación media de los doce meses que se toman como referencia para calcular la revalorización de las pensiones se situará en el 3,6%.

Así cambiará la cuantía de las pensiones con la próxima revalorización

La fórmula de revalorización de las pensiones, recogida en la ley de reforma de las pensiones, tiene en cuenta el IPC interanual promedio de doce meses (de diciembre del año anterior a noviembre del ejercicio en vigor). Por ejemplo, en noviembre de 2025, la inflación interanual se situó en un 3%, lo que ha permitido aplicar la revalorización del 2,7% en 2026. Este incremento se traduce en aproximadamente 572 euros adicionales al año, es decir, cerca de 40,85 euros al mes en 14 pagas para una pensión media de jubilación.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social, que comprende la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares), alcanzó los 1.376,14 euros mensuales en octubre, un 4,6% más que en el mismo mes del año anterior. Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas, se situó en octubre en 1.577,6 euros mensuales, casi un 4,5% más que en igual mes de 2025.