Aumentan las estafas por Bizum: las claves para evitar caer en el engaño

Las estafas a través de Bizum han evolucionado y se han vuelto cada vez más sofisticadas, según advierte el Centro Europeo del Consumidor en España (CEC-España), a partir de un comunicado del Banco de España. Los delincuentes aprovechan la rapidez de este sistema de pago y recurren a técnicas de ingeniería social para manipular, presionar y engañar a sus víctimas. Ante esta situación, el organismo recuerda la importancia de conocer el funcionamiento de estas operaciones y actuar con precaución antes de autorizar cualquier movimiento de dinero.

El Bizum inverso y la falsa devolución

Entre las prácticas fraudulentas más frecuentes se encuentra el denominado "Bizum inverso", que suele producirse en plataformas de compraventa como Milanuncios, Wallapop o Vinted. En estos casos, los estafadores se hacen pasar por compradores interesados en adquirir un producto anunciado por un usuario. Sin embargo, en lugar de enviar el dinero correspondiente a la compra, remiten una solicitud de pago. La víctima, convencida de que está completando un trámite habitual para recibir el importe de la venta, autoriza la operación sin advertir que, en realidad, está enviando dinero al supuesto comprador.

Otra modalidad es la conocida como "falsa devolución". En ella, el ciberdelincuente asegura haber realizado una transferencia por error y solicita a la víctima que le devuelva el supuesto importe recibido. El engaño se produce cuando la persona acepta la petición sin comprobar previamente si el ingreso se ha efectuado realmente o si la cantidad reclamada coincide con la recibida. Para prevenir estos fraudes, CEC-España insiste en la necesidad de distinguir entre enviar y solicitar dinero a través de Bizum. El organismo recuerda que, para recibir un pago, no es necesario autorizar ninguna operación: el ingreso se realiza automáticamente y el banco se limita a notificar que se ha recibido el dinero.

Cómo identificar las operaciones sospechosas

Por ello, cualquier petición de validación relacionada con un supuesto ingreso debe revisarse con especial atención. También se recomienda desconfiar de las solicitudes urgentes o procedentes de remitentes desconocidos y verificar siempre la identidad de quien solicita el dinero. Además, si se recibe un ingreso que no se había solicitado, lo aconsejable es contactar inmediatamente con la entidad bancaria para comprobar su autenticidad antes de realizar cualquier movimiento o devolución.

CEC-España advierte igualmente de que los pagos efectuados mediante Bizum no pueden cancelarse desde la propia aplicación. En caso de sufrir una estafa, las personas afectadas tienen derecho a presentar una reclamación ante su entidad financiera y a denunciar los hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Para facilitar la investigación, es importante aportar toda la información disponible sobre lo ocurrido.