En una sociedad marcada por el consumo rápido de información y el uso constante de pantallas, recuperar el hábito de leer puede convertirse en una herramienta importante para cuidar la salud cerebral. Diversas investigaciones apuntan a que dedicar tiempo a los libros favorece el mantenimiento de las capacidades cognitivas y puede contribuir a retrasar la aparición de los síntomas del Alzheimer.

La lectura habitual estimula la memoria, el lenguaje y la atención, y favorece la creación de nuevas conexiones neuronales

Así lo explica Elena Martín Ferrer, neuropsicóloga clínica de yees!, quien señala que la lectura frecuente puede actuar como un factor protector frente al deterioro cognitivo. Aunque no garantiza evitar la enfermedad, sí puede ayudar a retrasar sus manifestaciones o reducir su impacto en la vida cotidiana. El motivo se encuentra en la actividad que desarrolla el cerebro durante la lectura. Interpretar palabras, comprender significados, recuperar recuerdos, anticipar acontecimientos y construir imágenes mentales son algunos de los procesos que se ponen en marcha. Este ejercicio favorece la plasticidad cerebral, es decir, la capacidad del cerebro para adaptarse y establecer nuevas conexiones neuronales. También estimula funciones esenciales como la memoria, el lenguaje, la atención, el razonamiento y la imaginación.

Uno de los conceptos fundamentales para comprender estos beneficios es la reserva cognitiva, definida como la capacidad del cerebro para compensar los cambios derivados del envejecimiento o de enfermedades neurodegenerativas antes de que aparezcan síntomas evidentes. Según Martín, mantener una actividad intelectual constante permite desarrollar estrategias para hacer frente a posibles daños cerebrales. De esta manera, dos personas con alteraciones similares pueden experimentar distintos niveles de afectación en su vida diaria. No obstante, el tipo de lectura también influye en las capacidades que se ejercitan. Las novelas favorecen especialmente la imaginación, la empatía y la memoria narrativa, mientras que los ensayos potencian el pensamiento crítico y el razonamiento. Por su parte, la prensa contribuye a mantener la atención y el contacto con la actualidad.

Los expertos señalan que entre 20 y 30 minutos diarios de lectura pueden ser suficientes para estimular el cerebro

La especialista también diferencia entre la lectura pausada y el consumo acelerado de contenidos digitales. Mientras que la primera favorece la concentración sostenida y la comprensión, la sucesión constante de titulares, vídeos breves y publicaciones puede fomentar una atención más fragmentada. Sin embargo, advierte de que el problema no está en las pantallas, sino en la forma de utilizarlas. Leer de manera atenta y reflexiva también es posible a través de una tableta o un libro electrónico. Para obtener estos beneficios no es necesario dedicar varias horas al día a los libros. Diversos estudios apuntan a que entre 20 y 30 minutos diarios pueden ser suficientes para estimular la actividad cerebral. La constancia resulta más importante que la cantidad de tiempo, ya que mantener este hábito de forma regular permite acumular sus efectos a lo largo de los años.

La lectura aporta ventajas en todas las etapas de la vida: durante la infancia favorece el desarrollo del lenguaje y las capacidades cognitivas; en la edad adulta ayuda a mantener funciones como la memoria y el razonamiento; y en la vejez puede contribuir a preservar la autonomía y el funcionamiento mental. Sin embargo, los especialistas recuerdan que la prevención del deterioro cognitivo depende de múltiples factores. La actividad intelectual debe acompañarse de ejercicio físico regular, una alimentación equilibrada, un descanso adecuado, el control de los factores cardiovasculares y una vida social activa. «El mejor abordaje preventivo frente al deterioro cognitivo combina actividad intelectual, actividad física, interacción social y salud emocional», resume Martín. Por ello, quienes no tengan incorporada la lectura a su rutina pueden comenzar poco a poco, eligiendo temas que despierten su interés y reservando un momento del día para disfrutar de los libros. Mantener la curiosidad y cultivar hábitos saludables son pequeñas acciones que pueden contribuir a cuidar el cerebro a largo plazo.