Cuidado con los efectos secundarios de este fármaco contra la hipertensión

A medida que se van cumpliendo años, cada vez resulta más común tomar una ingesta regular de medicamentos que ayuden a combatir las deficiencias como consecuencia de la edad. Pastillas para el colesterol, para la diabetes, o, incluso para la hipertensión. Para este última, muchas personas son recetadas con amlodipino.

Perteneciente a los medicamentos bloqueadores de los canales de calcio, el amlodipino se encarga de tratar la presión arterial alta. Entre sus funciones, se encuentra la relajación de los vasos sanguíneos, lo que supone una facilitación del flujo de la sangre, y, por consiguiente, una disminución de la presión arterial. Esto ayuda a prevenir complicaciones cardiovasculares de alta gravedad, ya sea ataques al corazón o accidentes cardiovasculares.

Relacionado con esto, este medicamento también suele emplearse para aquellos que sufren de angina de pecho, una afección que causa dolor en dicha zona debido a la falta de oxígeno. Tan sólo hace falta una ingesta de una vez al día, de ahí que muchos profesionales de la salud lo recomienden.

Sin embargo, al igual que ocurre en el resto de los medicamentos, el amlodipino puede poseer una serie de efectos secundarios que afectan a distintas partes del organismo. De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (MedlinePlus), entre los efectos que este medicamento puede provocar, se encuentra la hinchazón en los pies y en las piernas. Se trata de uno de los efectos más comunes y puede resultar leve o grave en función de cada uno.

Mujer con dolor de cabeza | iStock

Del mismo modo, otros pacientes pueden sufrir mareos, dolor de cabeza, sensación de debilidad, incluso náuseas y malestar estomacal. Su intensidad puede variar, pero estos síntomas pueden llegar a ser más pronunciados con acciones como ponerse de pie repentinamente, pudiendo terminar en resultados peores como una caída, sobre todo en los más mayores. Algunas personas también han experimentado enrojecimiento facial y sofocos.

Se tratan de unos síntomas que pueden parecer incómodos pero que, por lo general, no deberían ser un motivo de preocupación. No obstante, es importante tener en cuenta que, si estos síntomas persisten, hay que hablarlo con el médico de cabecera, de manera que la ingesta del amlodipino no afecte a la calidad de vida sobre todo de los mayores.