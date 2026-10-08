Cada vez hay más deportistas mayores de 70 años: "Los médicos me dicen que moverse es la mejor receta"

Tienen tanta energía que nadie diría que la media de edad de esta clase dirigida ronda los 70 años. La imagen se repite en todos los centros deportivos de España. En una década la práctica de deporte entre los mayores de 65 años se ha disparado. Así lo muestra la Encuesta de Hábitos Deportivos que revela que la práctica de ejercicio ha pasado del 53,5% al 62,7%. Además, el grupo que más ha crecido es el de personas de entre 64 y 74 años.

Envejecer, pero no hacernos viejos

Moverse mejora la calidad de vida, ayuda a prevenir la pérdida de masa muscular y las caídas a medida que se cumplen años. Para Luis Enrique Conde, director técnico de DIR Maragall de Barcelona, "el deporte es la mejor forma de mantenernos activos, autónomos y envejecer, pero no hacernos viejos". Lo ideal es combinar ejercicios de fuerza y cardio, pero "lo importante es moverse porque la diferencia, entre moverse y hacer algo y no hacer nada, es abismal".

Además de los beneficios físicos, el deporte tiene también una vertiente social. "Vienen a entrenar y hacen grupete", porque para Conde, "no se trata solo de salud para el cuerpo sino salud para el coco, que es casi más importante".

"Todos los médicos me dicen que no lo deje"

En la clase de estiramiento de primera hora del gimnasio DIR Maragall tienen muy claro que el deporte mejorar su salud y previene el envejecimiento. Las deportistas son fieles a su cita deportiva matinal porque acudir al centro forma parte de su rutina. Faustina y Pili, superan los 70 pero tienen muy claro “el deporte nos da la vida” porque aseguran, entre risas, “que hay que moverse y no quedarse apoltronada en el sofá”. Pilar, otra de las que nunca fallan en el gimnasio, nos cuenta divertida que “todos los traumatólogos que la ha mirado le dicen que nunca deje el deporte”. Ella confiesa que se hace 4 clases cada día “fuerza, estiramientos, baile y hasta ping pong”.

Ellas nos demuestran que practicar deporte les llena de energía y recargan pilas para el resto de día. Son mayores incombustibles capaces de golpear al envejecimiento y dejarlo KO.