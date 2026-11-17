El progresivo envejecimiento de la población española obliga a replantear el sistema de cuidados y dependencia para garantizar la autonomía y la calidad de vida de las personas mayores. La financiación, la falta de profesionales y las desigualdades territoriales figuran entre los principales desafíos que deberá afrontar España en los próximos años, según las conclusiones de una jornada organizada por la Fundación Mapfre.

España necesitará hasta 639.400 profesionales adicionales antes de 2030

El encuentro, titulado "Longevidad y dependencia: retos demográficos, políticas públicas y buenas prácticas europeas", reunió a representantes institucionales, expertos, profesionales y organizaciones del tercer sector para analizar el futuro de los cuidados y conocer experiencias de otros países que puedan contribuir a mejorar el modelo español, con especial atención al medio rural. Las previsiones demográficas del Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan a que, en 2050, las personas de 65 años o más representarán el 30,8 % de la población española, lo que equivale a 14,6 millones de personas, frente a los 9,3 millones registrados en 2020. Este escenario plantea la necesidad de anticipar las respuestas del sistema de dependencia y adaptar los servicios a unas necesidades de atención cada vez mayores. Durante la inauguración, el vicepresidente de Fundación Mapfre, José Manuel Inchausti, destacó que el objetivo no debe limitarse a atender situaciones de dependencia, sino conseguir que los años adicionales de vida estén acompañados de autonomía, dignidad, participación y calidad de vida. En esta misma línea, la directora general de la entidad, Elvira Vega, defendió un modelo que priorice la prevención, garantice la capacidad de elección de las personas y asegure la equidad territorial.

Uno de los principales problemas identificados durante la jornada es la disponibilidad de trabajadores especializados en cuidados de larga duración. Según las estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales, España necesitará entre 261.400 y 639.400 profesionales adicionales hasta 2030 para responder al incremento de la demanda, especialmente en las zonas rurales. La presidenta de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), Lourdes Rivera García, señaló que la reforma de la Ley de Dependencia supone un avance en el reconocimiento de derechos, pero advirtió de que su aplicación requiere financiación estable, seguridad jurídica y una mayor colaboración público-privada. En este sentido, resumió la importancia de contar con suficientes trabajadores con una afirmación: "Si no hay profesionales, no hay cuidados". La sostenibilidad económica constituye otro de los grandes retos. El aumento de la longevidad y de las necesidades de apoyo obliga a estudiar cómo evolucionará la financiación pública, cómo se distribuirán las responsabilidades entre administraciones y qué mecanismos pueden ayudar a las familias a anticipar los costes asociados a los cuidados.

La atención domiciliaria y la coordinación sanitaria, claves para el futuro

Para Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre, la planificación de la longevidad debe comenzar desde edades tempranas y acompañarse de una mayor coordinación institucional. Los expertos también insistieron en la importancia de reforzar la prevención y la continuidad asistencial mediante una mejor coordinación entre los servicios sanitarios y sociales, la reducción de las barreras administrativas y el reconocimiento del papel de las personas cuidadoras. El presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, Francisco José Tarazona, defendió que la atención a la dependencia debe anticiparse a las situaciones de mayor necesidad y conectar los domicilios con los servicios comunitarios, sanitarios y residenciales.

La jornada también permitió conocer experiencias europeas que podrían servir de referencia. En Países Bajos, el modelo Buurtzorg apuesta por equipos locales de enfermería con autonomía para organizar los cuidados y adaptarlos a cada persona. Esta iniciativa se ha extendido a más de veinte países y destaca por su proximidad y capacidad de decisión profesional. Por su parte, la experiencia irlandesa pone el foco en las organizaciones comunitarias para detectar situaciones de vulnerabilidad, combatir la soledad no deseada y acompañar a las personas mayores. Estas iniciativas cobran especial relevancia en el medio rural español, donde la dispersión geográfica, las distancias y la menor disponibilidad de servicios y profesionales dificultan el acceso a los cuidados. Desde la Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER), su responsable, María Jesús Cordero, defendió la creación de ecosistemas locales que integren a la comunidad, los profesionales y la financiación pública para ofrecer una atención adaptada a las necesidades de cada territorio.