Un estudio descubre que el termalismo es clave para reducir el impacto del deterioro cognitivo leve

El termalismo es una actividad ligada al uso de aguas termales para tratar problemas de salud. Desde el Imserso conocen bien sus beneficios, por lo que promueven su disfrute dentro del Programa de Termalismo.

Pero ahora, la Diputación de Ourense y la Asociación de Familiares de Personas con Alzhéimer (Afaor) han colaborado en un plan piloto para medir sus efectos en personas mayores con un deterioro cognitivo leve. El proyecto se realizó con el objetivo de promover la detección de patologías neurodegenerativas y fomentar hábitos de vida saludables.

Esta iniciativa, pionera en Galicia, se desarrolló en el Balneario Eurostars Vila de Allariz entre los meses de junio y octubre. Durante las sesiones, se combinaron actividades terapéuticas dentro de aguas mineromedicinales con un trabajo cognitivo.

Durante el proyecto, se combinaron actividades físicas en aguas termales, la estimulación cognitiva y dinámicas grupales. Además, se realizaron evaluaciones individualizadas que fueron complementadas con distintas valoraciones, un seguimiento que sirvió para estudiar de forma individual y grupal el experimento.

Tras el estudio, la Diputación concluyó que el termalismo puede llegar a frenar el deterioro cognitivo leve en personas mayores, pues un 27 % de los participantes mostraron una mejoría leve, principalmente en atención, memoria y orientación. Más del 80 % declaró haber tenido una buena interacción social y un estado de ánimo estable y el 18 % de ellos experimentó una mejoría en su bienestar.

De esta forma, se pretende incentivar no solo con la actividad física regular, sino también aquellas actividades relacionadas con la estimulación cognitiva y mejorar así el bienestar de personas mayores.