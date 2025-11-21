Europa habla de la vacunación urgente ante el aumento de casos de gripe

El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) ha alertado sobre el aumento "inusualmente temprano" de casos de gripe "en comparación con años anteriores, con un inicio de tres a cuatro semanas antes que en las dos temporadas más recientes".

Se trata de casos que se están detectando en países de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo. En España, el Instituto de Salud Carlos III también habla de un aumento de brotes de gripe. Unas cifras que duplican las del año anterior y que se han adelantado esta temporada.

El ECDC se prepara así para una posible etapa de casos de gripe más graves debido a la nueva cepa subclado K del gen A(H3N2) e insta a la vacunación urgente. Se trata de una nueva variante que parece contagiar de forma más rápida y con mayor facilidad.

El centro recomienda que sean las personas con mayor riesgo de enfermedad grave las que se vacunen "sin demora", además de los trabajadores sanitarios. En este grupo se incluyen las personas mayores de 65 años, personas que vivan en entornos cerrados como las residencias de mayores, mujeres embarazadas y ciudadanos con enfermedades subyacentes y crónicas.

El ECDC aconseja que los centros de salud y las residencias de mayores refuercen sus planes de preparación y medidas de prevención ante infecciones y sugiere el uso de mascarillas durante los periodos de mayor circulación de virus respiratorios.

También ha subrayado la importancia de que los países promuevan una comunicación "clara y adaptada" a las necesidades específicas sobre vacunación, higiene de manos y etiqueta respiratoria para ayudar a reducir la transmisión en la comunidad.

El Centro Europeo habla por tanto de la vacuna como "una herramienta vital de salud pública".