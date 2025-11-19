Madrid pone en marcha un nuevo plan para que las personas mayores tengan a su disposición un asistente personal

En Madrid, cada vez más personas viven solas o dependen de familiares para llevar a cabo sus rutias diarias. Sin embargo, esta ayuda no es siempre suficiente y supone un gran esfuerzo físico y mental para familiares cuidadores.

Es por eso por lo que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un nuevo plan de prestaciones para que personas mayores puedan contratar un asistente personal.

Dentro de los servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se ampliará el número de ayudas destinadas a la contratación de estos profesionales con el objetivo de asistirlas en su día a día. Esto se enmarca dentro de el nuevo decreto de dependencia del Gobierno regional.

Se trata de unos servicios que antes solo se concedían a personas con discapacidad física dentro de la Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP).

Sin embargo, el objetivo de la ampliación de las subvenciones hacia personas mayores que vivan solas o presenten limitaciones a la hora de llevar a cabo su día a día de forma autónoma busca además liberar la carga física y mental que supone cuidar de forma rutinaria a familiares dependientes.

Aunque la Comunidad de Madrid abonará una ayuda mensual a los beneficiarios, la figura del asistente personal no se puede contratar de forma directa, sino que se tendrá que realizar a través de entidades sin ánimo de lucro o empresas dedicadas a la prestación de estos servicios.

La cuantía ronda los 740 euros aunque se actualizará a partir de 2026 cuando entre en vigor este nuevo decreto. Una nueva medida que busca facilitar el día a día de los más mayores y cuidar de los cuidan.