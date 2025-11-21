El síntoma de demencia que aparece en tu cuenta bancaria cinco años antes del diagnóstico

La demencia en sus primeras etapas puede ser difícil de detectar, y muchos notan los primeros síntomas a través de la pérdida de memoria. Sin embargo, los investigadores han descubierto otra pista clave que se encuentra en las finanzas. Te contamos los detalles.

Tal y como revela el medio Mirror, expertos de la Sociedad de Alzheimer afirman que, a medida que la demencia progresa, a las personas les puede resultar difícil administrar su dinero. Además, los investigadores han descubierto que existen diversos cambios de comportamiento que pueden aparecer hasta cinco años antes del diagnóstico.

Durante estos años, una persona que sufre demencia puede experimentar comportamientos como el retraso en el pago de facturas, los avisos de última hora y las notificaciones de corte de servicios, junto con gastos atípicos.

Según un estudio publicado en JAMA Internal Medicine, se detectaron problemas financieros dos años y medio antes del diagnóstico. El estudio halló que las personas tenían más probabilidades de empezar a atrasarse en el pago de facturas hasta seis años antes del diagnóstico, en comparación con quienes nunca reciben un diagnóstico.

Y es más. En otro estudio, se hallaron indicadores que aparecían hasta 10 años antes de que una persona cediera la responsabilidad de sus finanzas a otra como consecuencia de una "pérdida de capacidad financiera".

Existen cinco áreas financieras que podrían dar pistas de que alguien podría tener demencia:

Tener dificultades con tareas sencillas: encontrar difícil pagar facturas y comprender extractos bancarios o cuentas en línea, o estar cada vez más preocupado por las finanzas.

encontrar difícil pagar facturas y comprender extractos bancarios o cuentas en línea, o estar cada vez más preocupado por las finanzas. Gastos inusuales: comprar cosas que no necesitan si no las han necesitado antes o donar dinero, potencialmente grandes cantidades, a organizaciones benéficas, amigos o desconocidos.

comprar cosas que no necesitan si no las han necesitado antes o donar dinero, potencialmente grandes cantidades, a organizaciones benéficas, amigos o desconocidos. Pagos repetidos o atrasados: olvidar pagar una factura o pagarla repetidamente puede ser un error puntual, pero es algo a tener en cuenta.

olvidar pagar una factura o pagarla repetidamente puede ser un error puntual, pero es algo a tener en cuenta. Perder el rastro del dinero o las tarjetas: esto le puede pasar a cualquiera, pero puede ser un signo de demencia si las personas extravían regularmente sus tarjetas bancarias, olvidan su PIN o sacan dinero sin recordar el motivo.

esto le puede pasar a cualquiera, pero puede ser un signo de demencia si las personas extravían regularmente sus tarjetas bancarias, olvidan su PIN o sacan dinero sin recordar el motivo. Caer en estafas: la demencia puede afectar el juicio y esto hace que las personas sean más vulnerables al fraude, las llamadas no solicitadas y las estafas en línea.

Si bien todo esto puede sucederle a cualquiera, si estos cambios se presentan junto con mayor confusión, lapsos de memoria y cambios de comportamiento, se debe considerar la posibilidad de demencia.