Estos son los requisitos y los servicios que ofrece el programa de Termalismo del Imserso de 2025

Durante la jubilación, son muchos los que optan por disfrutar de su tiempo libre. Es por eso por lo que muchos optan por participar en los programas que ofrece el Imserso, que permiten viajar y desconectar.

Uno de ellos es el programa de Termalismo del Imserso 2026, una convocatoria que contempla una oferta de 197.000 plazas.

¿Qué incluye?

El programa incluye alojamiento en habitaciones dobles de uso compartido y manutención en régimen de pensión completa, además de tratamientos termales básicos y diarios adaptados a cada participante.

Antes de iniciar cualquier tratamiento, cada persona se somete a un reconocimiento médico, lo que permite conocer posibles contraindicaciones y determinar qué tratamientos son los más adecuados para cada uno.

Durante la estancia, también se realizará un seguimiento médico del tratamiento para evaluar y ajustar la experiencia con el fin de obtener los máximos beneficios terapéuticos.

También se incluyen actividades de ocio y tiempo libre y una póliza de seguro.

Es importante tener en cuenta que el transporte no está incluido, por lo que los participantes deberán moverse por sus propios medios.

El programa está organizado y financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

¿Cuáles son los requisitos?

Podrán participar en el programa los pensionistas residentes en España. Las personas usuarias de plaza deben poder valerse por sí mismas, necesitar los tratamientos termales solicitados y alcanzar la puntuación que les permita acceder a uno de los balnearios y turnos solicitados.

También podrán participar en el programa las personas de nacionalidad española que residan en el extranjero, siempre que perciban una pensión del Sistema de Seguridad Social español.

Se trata de un programa que promueve el envejecimiento activo y saludable y mejora la calidad de vida de vida de los mayores.