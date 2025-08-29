España registra más de 3.400 muertes en mayores por el calor extremo este verano

El aumento de las temperaturas durante este verano han dejado en España una cifra de fallecidos alarmante. Durante el periodo estival del 2025, que comenzó el 15 de mayo, más de 3.400 mayores de 65 años han perdido la vida como consecuencia del calor extremo, según los datos del sistema MoMo, del Instituto de Salud Carlos III.

Las olas de calor, cada vez más duras y frecuentes, que se registraron en agosto han sido las grandes culpables del aumento de esta cifra (1.395 muertes desde los días 3 al 18), la segunda mayor en 10 años y solo superada por las muertes en mayores confirmadas en 2022, cuando se superaron las 4.600. En comparación, en 2024 se confirmaron 1.935 fallecimientos durante estos meses, casi 2.000 menos que en 2025.

Mujer mayor con calor ayudada por una mujer joven | iStock

Las ciudades se han visto especialmente afectadas y el grupo más vulnerable ha sido el de los mayores de 85 años, con 2.366 fallecidos. Un balance que ha preocupado a los expertos, revelando la falta de preparación urbana para combatir este fenómeno.

Junto a ello, hay que poner en relevancia que el calor no solo se cobra vidas, también afecta seriamente al deterioro cognitivo y aumentan casos de la soledad no deseada en mayores.

