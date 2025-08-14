CUIDADOS
Los consejos de un doctor para mantener a raya el calor
Es importante saber afrontar el calor ante las subidas de temperaturas, este experto nos da algunos consejos para enfriar nuestro organismo.
En verano es normal tener que soportar altas temperaturas y más cuando nos enfrentamos a olas de calor, por ello, aunque podemos usar la tecnología como el aire acondicionado o los ventiladores para mantenernos más frescos, también podemos ayudar a nuestro cuerpo a soportar el calor.
El Doctor Fernando Mora, ha compartido a través de su cuenta de Instagram que las altas temperaturas no solo afectan a nuestro cuerpo, sino también al cerebro. "Nuestro cerebro es tremendamente sensible a los cambios de temperatura y un aumento importante puede interferir en las neuronas e incluso inflamarlas" señalaba. "Por ello cuando hace mucho calor, rendimos menos, estamos más irritables e incluso aumentan los síntomas de ansiedad y de depresión". Destaca el doctor.
El experto da tres consejos para mantenernos en mejores condiciones y refrescar nuestro cuerpo y mente. El primer consejo que da es que deberíamos tomar alimentos ricos en agua y electrolitos como la sandía, el pepino o el apio.
A continuación, destaca la importancia de mojarnos las palmas de las manos, la nuca y la frente antes de irnos a dormir y por último, y lo más importante es que demos hidratarnos de forma continua incluso aunque no tengamos sed. "La sed es un indicador de que nos están faltando líquidos".
Y recuerda que "Cuando sube la temperatura tu cerebro es el primero en sentirlo".
