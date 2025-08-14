Los consejos de un doctor para mantener a raya el calor

En verano es normal tener que soportar altas temperaturas y más cuando nos enfrentamos a olas de calor, por ello, aunque podemos usar la tecnología como el aire acondicionado o los ventiladores para mantenernos más frescos, también podemos ayudar a nuestro cuerpo a soportar el calor.

El Doctor Fernando Mora, ha compartido a través de su cuenta de Instagram que las altas temperaturas no solo afectan a nuestro cuerpo, sino también al cerebro. "Nuestro cerebro es tremendamente sensible a los cambios de temperatura y un aumento importante puede interferir en las neuronas e incluso inflamarlas" señalaba. "Por ello cuando hace mucho calor, rendimos menos, estamos más irritables e incluso aumentan los síntomas de ansiedad y de depresión". Destaca el doctor.

El experto da tres consejos para mantenernos en mejores condiciones y refrescar nuestro cuerpo y mente. El primer consejo que da es que deberíamos tomar alimentos ricos en agua y electrolitos como la sandía, el pepino o el apio.

A continuación, destaca la importancia de mojarnos las palmas de las manos, la nuca y la frente antes de irnos a dormir y por último, y lo más importante es que demos hidratarnos de forma continua incluso aunque no tengamos sed. "La sed es un indicador de que nos están faltando líquidos".

Y recuerda que "Cuando sube la temperatura tu cerebro es el primero en sentirlo".