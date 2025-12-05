6 de cada 10 españoles cree que la clave para envejecer con salud está en la actitud

En una sociedad cada vez más consciente de la importancia del bienestar integral, el primer estudio Bienvejecer, elaborado por las consultoras Alpha Research y Burson para ASISA, revela una profunda desconexión entre la percepción social y las auténticas prioridades personales de los españoles a la hora de envejecer. Realizado a 2.000 españoles entre 30 y 50 años, el estudio subraya que, para la mayoría, la clave de una vejez saludable reside en la mente.

La mente como motor del Bienvejecer

El dato más revelador del informe es que el 57% de los encuestados afirma que la actitud mental juega un papel fundamental y determinante en el proceso de "Bienvejecer", es decir, de envejecer de forma plena y saludable. Esta convicción, que sitúa al bienestar emocional y cognitivo en el centro de un buen envejecimiento, se acentúa especialmente entre las mujeres (61% frente al 53% de los hombres) y en el segmento de mayores de 40 años (60%, en contraste con el 55% de los menores de 40 años), lo que demuestra que la experiencia y la madurez refuerzan la idea de que el bienestar empieza en la mente.

La salud como la gran prioridad personal frente al "ruido" estético

A pesar de que el 87% de los españoles cree que la sociedad actual está más preocupada por los signos estéticos del envejecimiento como las arrugas o la flacidez, sus prioridades personales son radicalmente distintas. A la hora de la verdad, casi la totalidad de la población (95%) asegura que su mayor preocupación es la salud y el bienestar frente a los signos estéticos del envejecimiento.

Esta clara declaración de intenciones se materializa en los hábitos diarios. En cuanto a dónde concentran más esfuerzo y recursos, el 59% de los españoles afirma centrarse en cuidar y mejorar su salud y bienestar, ya sea mediante chequeos médicos, actividad física o hábitos saludables. En contraste, apenas un 4% destina más atención a tratar los signos del envejecimiento con cosmética o tratamientos estéticos.

Las preocupaciones ante el envejecimiento: diferencias por región y género

El estudio revela que las inquietudes sobre la vejez presentan matices significativos. La preocupación por el deterioro cognitivo, que a nivel general afecta al 69% de la población, es notablemente alta en comunidades como Castilla-La Mancha (78%) y Aragón (75%). En cuanto a la estética, aunque la media nacional se sitúa en un 15%, Baleares alcanza un pico del 23% de preocupación por los cambios en la apariencia física. Por otro lado, las mujeres muestran una mayor preocupación por el envejecimiento en general (76% frente al 66% de los hombres). Su inquietud por los problemas de salud (71% frente al 65%) y la posible pérdida de autonomía (61% frente al 53%) es también significativamente más elevada que entre los varones.

El estudio dibuja así una radiografía clara, y es que, aunque los españoles perciben una presión social enfocada en la apariencia, han interiorizado que el verdadero secreto para una vejez plena y saludable reside en la combinación de una mentalidad positiva y el cuidado activo de la salud.