Tecnología wearable: una herramienta clave en el cuidado de la salud de los más mayores

Hoy en día, la tecnología está cambiando la forma en la que nos cuidamos y un ejemplo de ello es el uso los wearables para monitoreo, pues han revolucionado el modo en el que controlamos nuestro bienestar en tiempo real.

Los 'wearables' son unos dispositivos electrónicos que registran datos sobre nuestra salud. Desde las primeras pulseras de actividad hasta los smartwatches inteligentes, hoy también podemos hablar de sensores biomédicos u otras prendas que monitorizan nuestro día a día.

A pesar de que estos dispositivos son populares entre los adultos jóvenes, también pueden ser de gran ayuda para las personas mayores.

Estos dispositivos no solo registran la actividad física de quien lo lleva puesto, sino que también permiten medir la frecuencia cardíaca o controlar el sueño, una información que puede resultar valiosa para tomar medidas que mejoren nuestra salud. Algunos también pueden medir la presión arterial o el nivel de oxígeno en sangre, información útil para gestionar posibles enfermedades crónicas.

Muchos wearables también incluyen funciones específicas para personas mayores, como recordatorios para moverse o para tomarse la medicación. Con ellos, es posible además monitorizar pasos y calorías y además permiten fijar objetivos para motivar a los más mayores a llevar un estilo de vida saludable.

Algunos de ellos utilizan Inteligencia Artificial para detectar caídas y avisar en tiempo real a familiares en caso de emergencia, con el fin de lograr una detección temprana de posibles problemas y actuar de forma rápida.

Otras versiones más avanzadas de esta tecnologías disponen de funciones de localización por GPS, botones SOS o servicios de teleasistencia.

Se trata de una revolución tecnológica que puede ayudar a los más mayores al monitorizar su salud y fomentar un estilo de vida saludable. También supone una tranquilidad para sus familias, al saber que serán alertados y cuidados ante posibles emergencias.