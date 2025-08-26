¿Cómo influyen las olas de calor en la edad biológica? Los científicos tienen la respuesta

La edad real y la edad biológica no siempre coinciden. En una época en la que el cambio climático está dejando a su paso claros efectos en la sociedad y en los hábitos colectivos, era solo cuestión de tiempo hasta que los científicos analizaran el impacto de las olas de calor en el envejecimiento de las personas.

El estudio ha llegado de la mano de Nature Climate Change, encabezado por la Dra. Cui Guo de la Universidad de Hong Kong. En él, se demuestra que las olas de caloe están influyendo directamente en la salud de la gente, acelerando el envejecimiento biológico de forma considerable.

Tras analizar a 24.922 adultos en Taiwán expuestos a olas de calor con umbrales tanto relativos como absolutos, se ha determinado un aumento de entre 0'023 y 0'031 años en la aceleración de la edad biológica después de una exposición acumulada. De este modo, los resultados afirman que por cuatro días extra de ola de calor, hay un envejecimiento de nueve días aproximadamente.

Edad biológica vs edad cronológica | iStock

Estos datos son más preocupantes si cabe con las personas que pasan buena parte del día al aire libre, como los trabajadores de obra. El aumento de su edad biológica era de 33 días en las mismas condiciones que las del resto de los sujetos del estudio.

Así pues, el estudio de Nature Climate Change corrobora algo que a mucha gente le lleva tiempo preocupando: el cambio climático genera un daño directo sobre la biología de las personas. Un efecto que se suma a otros como el de la contaminación en las zonas urbanas.

Desde la institución piden una mejora en las políticas de adaptación para promover un envejecimiento saludable, reduciendo en la medida de lo posible este incremento de la edad biológica.