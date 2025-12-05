Así es como la música podría reducir el riesgo de demencia, según un estudio

Los beneficios de la música son innumerables, pues regulan el estado de ánimo y se relacionan con el bienestar social. Se trata de un conjunto de ritmos, letras y melodías importantes también para los más mayores, pues un nuevo estudio ha revelado que escuchar música con regularidad podría reducir el riesgo de demencia.

Un equipo de investigación de la Universidad de Monash, Australia, analizó datos de más de 10.800 personas de 70 años o más y reveló que quienes escuchaban música regularmente tenía un 39 % menos de probabilidad de desarrollar demencia en comparación con los que no la escuchan o lo hacen ocasionalmente.

Hombre mayor escuchando música | iStock

También se demostró que las personas mayores de 70 años con hábito de escuchar música de forma regular también presentaban una reducción del 17 % del deterioro cognitivo, lo que se vio especialmente en una mejor memoria episódica, la relacionada con la capacidad de recordar hechos cotidianos. Tocar instrumentos también ofrece beneficios para la salud cerebral y una reducción del 35 % del riesgo de demencia.

Estos resultados se han publicado en el International Journal of Geriatric Psychiatry y sugieren que la música podría ayudar a mantener una buena salud cognitiva en las personas mayores, unos datos que llegan en un momento en el que el impacto de la demencia no para de crecer.

A pesar de que este estudio presenta algunos posibles sesgos de selección o la dependencia de hábitos musicales declarados por los participantes, investigadores apuntaron que próximos estudios podrían analizar si existen tipos de música concretos relacionados con el menor riesgo de demencia.