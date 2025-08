La clave de la longevidad podría estar en un proceso de limpieza biológica celular

A medida que avanza la investigación científica, surgen nuevas vías para enfrentar los retos del envejecimiento. Una de ellas es la estimulación de la autofagia, un proceso celular que permite la eliminación y reciclaje de componentes dañados dentro de nuestras células. Según un estudio reciente publicado en la revista Nature Immunology, este mecanismo, que tiende a disminuir con la edad, puede reactivarse incluso en etapas avanzadas de la vida mediante intervenciones específicas.

El equipo liderado por David Sinclair ha identificado varias estrategias que podrían ayudar a mantener activa esta función celular clave. Entre ellas se encuentran el ayuno intermitente, la práctica regular de ejercicio físico y el uso de ciertos compuestos que simulan los efectos de la restricción calórica. Estas acciones podrían facilitar la renovación celular y contribuir a retrasar el deterioro asociado al envejecimiento.

Ayuno intermitente | iStock

El ayuno, en particular, ha demostrado ser útil para inducir un estado metabólico que activa la autofagia. Al no ingerir alimentos durante un periodo controlado, las células recurren a sus propios recursos para obtener energía, activando así procesos de limpieza interna. Esta dinámica celular no solo favorecería el estado general del organismo, sino que también podría contribuir a la protección frente al envejecimiento prematuro.

También el ejercicio regular tiene un papel destacado. Además de sus beneficios conocidos para el cuerpo, como el fortalecimiento muscular y la mejora del sistema inmunológico, se ha observado que puede estimular la autofagia de forma natural. La actividad física accesible y sostenida puede ser una vía sencilla para mantener la funcionalidad celular en personas mayores.

Por último, el desarrollo de compuestos que replican los efectos de la restricción calórica sin necesidad de cambiar radicalmente la dieta abre nuevas posibilidades. Según los autores del estudio, estas intervenciones seguras y accesibles podrían convertirse en herramientas clave para preservar la independencia y la calidad de vida durante la vejez, con implicaciones relevantes para la salud pública y la prevención de enfermedades crónicas.