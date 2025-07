Enamorarse pasados los 55, una nueva oportunidad para el amor como Liam Nesson y Pamela Anderson

Liam Nesson y Pamela Anderson, han sido sin duda la pareja sorpresa del verano, todo parece indicar que ambos actores están en una relación tras haber trabajado juntos en la nueva versión de la clásica película de humor Agárralo como puedas que ambos se encuentran promocionando. Aunque no hay una confirmación definitiva algunos gestos de complicidad y que acudiera cada uno junto a sus hijos en la premier de la película en Nueva York y se fotografiaran juntos ha desatado todas las alarmas. Algo que al parecer han confirmado a diferentes medios, amigos cercanos a la pareja.

Una de las relaciones más conocidas de la actriz Pamela Anderson es el músico Tomy Lee, con quién protagonizó varias polémicas durante su relación, tras su ruptura, Pamela ha tenido otras parejas pero actualmente a sus 58 años llevaba un tiempo sin ninguna relación conocida para el público y a pesar de que ha estado también varios años fuera de la industria del cine y la televisión ha vuelto con fuerza con nuevos proyectos como The Last Showgirl o esta nueva versión reciente de The Naked Gun (Agarralo como puedas).

Por otro lado a Liam Neeson, de 73 años, no se le ha relacionado con nadie desde que perdiera a su mujer Natasha Richardson en un terrible accidente de esquí en 2009.

Pamela Anderson y Liam Neeson con sus respectivos hijos en la premiere de The Naked Gun en Nueva York | Getty

Este supuesto amor inesperado entre la pareja de actores ha fascinado a sus fans que apoyan a la pareja y que suscitado nuevamente el debate sobre lo impredecible que es el amor y que evidentemente no hay una edad para enamorarse, ni una edad más o menos idónea para ello.

Si es cierto, que el amor que llega en una etapa vital más madura es diferente al que se puede sentir de jóvenes, pero simplemente porque se buscan otros objetivos. La fogosidad y la pasión pueden seguir existiendo, pero se buscan cosas distintas en la pareja se busca una conexión y una compañía.

A esta edad una persona ya tiene muy claro lo que quiere y no quiere en una pareja, tiene experiencias y han aprendido de la vida y de sus relaciones anteriores.