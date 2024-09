Sorprende a su abuela exmodelo profesional con una sesión de fotos y su marido queda asombrado: "Necesito aire"

Las mujeres de más de 50 años rara vez son representadas en el mundo de la moda o de la belleza y cada vez que surge un ejemplo que desafía los cánones establecidos, su historia se haceviral.

En otras ocasiones hemos conocidos casos de mujeres en avanzada edad que han roto este techo de cristal, incluso en el mundo del modelaje, como los casos de Martha Stewart, la modelo más mayor en ser portada de Sports Illustrated, o Yuri Fukuhara, la modelo de 55 años que deslumbró en la Barcelona Fashion.

Estas mujeres nos han mostrado que las arrugas y las canas no definen el atractivo o el glamour de una persona. Así, el joven influencer Ollie Muhl decidió sorprender a su abuela, que fue modelo de algunas de las revistas más punteras hace 50 años, con una sesión de fotos profesional.

En un vídeo publicado en su TikTok, Muhl compartió que cuando su abuela le contó por primera vez sobre su antigua profesión, él no la creyó. Tras ello, sintió que su abuela aún podía demostrar toda su belleza y organizó a un equipo de maquillaje y peluquería para ponerla en sus manos.

Después de que Kareen, de 77 años, pasara por los estilistas, su reacción no pudo ser más emocionante: "¿Esta soy yo de verdad?". Mientras, su marido quedó boquiabierto al verla volver a posar como modelo, bromeando que necesitaba aire.

"No me lo puedo creer, casi lloro", admitió Kareen en el vídeo. Y es que, tras ello, su nieto le regaló una sesión de fotos en París con el Sena y la Torre Eiffel de fondo.

En otro vídeo, el joven enseñó los esperados resultados y no pudieron ser más espectaculares. "Me lo he pasado genial. Fue una sorpresa muy bonita. No me lo esperaba en absoluto y estaba viajando atrás en el tiempo. Y pensé: ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, supongo que lo hice", declaró la mujer.

Su popularidad llegó a tal punto que incluso la entrevistaron en The Tamron Hall Show, un programa de la televisión estadounidense.